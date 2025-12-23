La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) adquirió la primera computadora cuántica del sistema universitario argentino. Se trata del primer desarrollo de este tipo en universidades públicas del país, y el segundo en Latinoamérica, y estará disponible para instituciones de todo el país.

Según indicó la casa de estudios, el objetivo es impulsar la investigación y la formación en tecnologías de vanguardia, en busca de democratizar el acceso a una infraestructura fundamental para el trabajo en física, matemáticas, ciencia de la computación y áreas tecnológicas de frontera.

"Incorporar este tipo de equipamiento es una inversión estratégica para fortalecer la formación de estudiantes, docentes e investigadores de todo el sistema universitario argentino", sostuvo en diálogo con Infobae el rector de la UNAHUR, Jaime Perczyk.

Se trata del segundo desarrollo de este tipo en Latinoamérica, después de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y desde la casa de estudios sostuvieron que representa "seguir creciendo, invirtiendo en conocimiento y formando profesionales para los desafíos que vienen" de cara al futuro.

Desde la UNAHUR explicaron que la computadora cuántica estará disponible para todas las instituciones de educación superior e investigación adheridas al convenio federal, apuntando principalmente a la formación interuniversitaria y al desarrollo de profesionales especializados mediante un programa integral de posgrados en tecnologías cuánticas.

"Se firmó un acuerdo con otras universidades e instituciones científicas argentinas para poner en marcha un programa que permita compartir recursos, formar investigadores y avanzar en el conocimiento de tecnologías cuánticas", se detalló sobre el trabajo cooperativo en torno a la nueva adquisición.

El proyecto, que prioriza la investigación de base, la formación y actualización de estudiantes y docentes, y la articulación académica también cuenta con una alianza federal de colaboración entre universidades y centros científicos de todo el país.

Para encarar el proyecto, la UNAHUR impulsó una red que incluye a:

-Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

-Universidad Nacional San Antonio de Areco

-Universidad Nacional de Río Negro

-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

-Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires

-Universidad Nacional de Córdoba

-Universidad Nacional de San Martín

-Universidad Nacional Arturo Jauretche

-Universidad Nacional de Quilmes,

-Comisión de Investigaciones Científicas

-Asociación Física Argentina

A la par de la instalación de la computadora cuántica, la casa de estudios contrató un servicio en la nube de Amazon, de modo que los equipos argentinos pueden acceder a computadoras cuánticas de mayor porte en el exterior y así trabajar en experimentos avanzados en tiempo real vinculados a desarrollos mundiales.

La conexión con el exterior, en conjunto con el nuevo equipamiento, se traduce en una oportunidad para fortalecer la formación de investigadores, facilitar la actualización docente y generar vínculos con sistemas científicos internacionales.

¿Qué es una computadora cuántica?

Una computadora cuántica es un equipo físico de tres qubits con un funcionamiento diferente a las computadoras tradicionales. En lugar de procesar información mediante bits, con valores de 0 a 1, estos desarrollos manipulan qubits, los cuales pueden encontrarse en múltiples estados de forma simultánea gracias a las reglas de la mecánica cuántica.

Este tipo de desarrollos permite, entre otras cosas, realizar numerosos cálculos en paralelo para así resolver en segundos o minutos tareas como simulaciones moleculares o algoritmos de optimización, algo que demoraría años a través de una computadora convencional.

El uso de computadoras cuánticas resulta útil en trabajos como la criptografía, la seguridad digital, la optimización de sistemas complejos y el desarrollo de nuevos materiales y medicamentos.

