Alerta meteorológica: a qué hora llega la lluvia este lunes a la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y anticipó que lluvias comenzarán a afectar la región desde este lunes con variada intensidad. El organismo estatal señaló que estarán acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Según el parte oficial, el avance de un frente frío desde el oeste provocará un desmejoramiento de las condiciones durante la mañana, aunque el período de mayor inestabilidad se concentrará entre el mediodía y la tarde.

Las primeras precipitaciones podrían registrarse de manera aislada cerca de las 10, pero el grueso de la tormenta llegaría a partir de las 13 y se extendería hasta la noche, con mejoras temporarias hacia la madrugada del martes.

El SMN indicó que la precipitación acumulada podría ser significativa en cortos períodos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de anegamientos en zonas con drenaje limitado. Además, se prevén ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en momentos puntuales.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar circular por calles inundadas, asegurar objetos que puedan volarse en balcones y terrazas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales. También se sugirió prestar especial atención a los avisos a corto plazo que puedan emitirse durante la jornada.

Cuánta cantidad de agua caerá barrio por barrio

De acuerdo con las estimaciones meteorológicas, el acumulado total de lluvia en la Ciudad de Buenos Aires podría ubicarse entre 30 y 60 milímetros, aunque los valores variarán según el sector:

Zona Norte (Belgrano, Núñez, Palermo, Saavedra): entre 35 y 55 mm, con mayor intensidad durante la tarde.



- Zona Centro (Balvanera, San Nicolás, Monserrat, Recoleta): entre 30 y 50 mm, con picos de tormenta fuerte en horas del mediodía.



- Zona Sur (La Boca, Barracas, Parque Patricios, Villa Lugano): entre 40 y 60 mm, donde no se descartan acumulados superiores en cortos lapsos.



- Zona Oeste (Flores, Floresta, Villa Devoto, Liniers): entre 35 y 55 mm, con ráfagas intensas y chaparrones intermitentes.

Se esperan lluvias de variada intensidad en Ciudad de Buenos Aires

Los especialistas advirtieron que, si bien los valores previstos no son excepcionales para esta época del año, la intensidad puntual podría generar complicaciones temporarias en el tránsito y en zonas históricamente vulnerables a anegamientos.

El lunes la mínima será de 23° y la máxima de 28°. Mientras que el martes la mínima será de 21° y la máxima de 31°. Sí se espera un leve descenso de la temperatura para el miércoles, con 17° y 27°, respectivamente.

El descenso se debe al ingreso de una corriente de aire desde el sureste que sumará ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora la segunda noche de la semana.

Pronóstico extendido para CABA y el AMBA

El panorama tendería a mejorar gradualmente hacia la noche, aunque podrían persistir lluvias débiles hasta la madrugada. Para el martes, en tanto, se espera un descenso de la temperatura y mejores condiciones, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de nuevas precipitaciones.

El martes bajarán las probabilidades de precipitaciones, pero se repite el pronóstico de chaparrones para la tarde luego de una mañana parcialmente nublada. Igual que el lunes, la jornada terminará con tormentas. En ambos días la temperatura no bajará drásticamente. En tanto que, sí se espera un leve descenso de la temperatura para el miércoles, con 17° y 27°, respectivamente.

El jueves la temperatura mínima será de 16° y la máxima de 26°, el viernes arrancará con 17° que escalarán hasta 26° y el sábado, el último día de febrero, transformará 19° en 28°.

