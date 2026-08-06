Alerta roja por tormentas en Buenos Aires: cuándo deja de llover

Un intenso temporal de lluvia y viento azota este jueves a la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano bonaerense, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas severas y abundante caída de agua. La jornada comenzó con precipitaciones ininterrumpidas que complicaron la visibilidad y el tránsito en las principales avenidas y accesos a la capital.

Las condiciones adversas mantendrán a la región bajo un panorama meteorológico complejo durante gran parte del día. De acuerdo con el reporte oficial difundido por El Cronista, se aguardan acumulados significativos de agua en períodos cortos, acompañados por ráfagas intensas y la probabilidad de caída de granizo en sectores puntuales de la provincia.

El AMBA se prepara para un viernes con frío extremo y un fin de semana gélido con mínimas de 5 °C

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Frente a esta situación de emergencia climática, las autoridades de la administración porteña y bonaerense instaron a la población a extremar los cuidados, evitar traslados prescindibles en la vía pública y abstenerse de sacar los residuos para no obstruir los sumideros en zonas propensas a anegamientos.

La principal inquietud de los habitantes del Área Metropolitana radica en saber en qué momento aflojarán las precipitaciones. La mayor probabilidad de tormentas fuertes se mantuvo durante la mañana y la tarde de hoy, impulsada por vientos sostenidos del sector sur.

El reporte oficial del organismo meteorológico confirma que las lluvias cesarán definitivamente durante la madrugada del viernes 7 de agosto

El punto de quiebre en el estado del tiempo comenzará a vislumbrarse hacia el final de la jornada. Entrada la noche, el sistema de tormentas empezará a perdiendo fuerza lentamente, dando paso a chubascos e intensas ráfagas que marcarán la transición hacia la masa de aire frío.

El ingreso de un frente frío y la mejora del tiempo

El reporte oficial del organismo meteorológico confirma que las lluvias cesarán definitivamente durante la madrugada del viernes 7 de agosto. El manto nuboso se retirará progresivamente desde el sudoeste, abriendo la puerta a un cielo despejado a partir de las primeras horas de la mañana.

Sin embargo, el cese de las precipitaciones vendrá acompañado de un abrupto descenso de la temperatura. El ingreso de un frente de origen polar desplomará las marcas térmicas mínimas, situándolas entre los 5°C y 7°C en el Gran Buenos Aires.

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Durante la tarde del viernes, la temperatura máxima no superaría los 15°C, configurando una jornada típicamente invernal. A pesar del aire frío, la presencia del sol otorgará un claro alivio tras varias horas de humedad sofocante y lluvias ininterrumpidas.

Para el fin de semana, la información provista por El Cronista y La Nación coincide en un marco de estabilidad meteorológica continuada. Tanto el sábado 8 como el domingo 9 presentarán cielos parcialmente nublados, aire seco y temperaturas mañaneras frías.

Con la llegada del aire despejado, la región del AMBA dejará atrás uno de los temporales más severos del mes, en tanto los equipos de defensa civil de los distintos municipios continúan con las tareas de drenaje en las cuencas urbanas afectadas.

BGD / EM