Este jueves 29 de enero, Argentina atraviesa una jornada caracterizada por la persistencia de una masa de aire cálido que mantiene niveles de alerta en múltiples regiones. Mientras en el centro del país las temperaturas continúan en ascenso, diversos sectores del norte y oeste se encuentran bajo advertencia por tormentas severas. El Servicio Meteorológico Nacional ha destacado la peligrosidad de estos fenómenos para la salud y la seguridad pública.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 29 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, las condiciones meteorológicas se presentan con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilan entre una mínima de 23°C y una máxima de 32°C. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad significativa elevará la sensación térmica durante la tarde, manteniendo el ambiente pesado. En la Capital Federal, no se descartan fenómenos aislados hacia el cierre de la jornada.

Sol intenso en todo el país: el índice de rayos UV alcanza niveles extremos y obliga a extremar precauciones

Clima jueves 29 de enero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el escenario varía según la zona geográfica. Mientras que en localidades costeras como Miramar se esperan máximas de 24°C, en el sudoeste bonaerense rige una alerta amarilla por calor extremo. El organismo oficial advierte que estos valores pueden generar efectos leves a moderados en la salud, especialmente en grupos de riesgo, debido a la persistencia de las altas marcas térmicas estivales.

Cómo estará el clima en el resto del país

El panorama nacional presenta una alerta roja por calor extremo en el oeste de La Pampa, norte de Río Negro y este de Neuquén. Según precisó el SMN, este nivel de alerta implica temperaturas "muy peligrosas", que "pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables". El calor extremo no da tregua.

Simultáneamente, rigen alertas por tormentas severas en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Se prevé la posibilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h en sectores específicos. Estas condiciones de inestabilidad climática contrastan con las temperaturas superiores a los 38°C que se registran en provincias del litoral como Corrientes, bajo nivel de alerta naranja.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el viernes 30 de enero, se proyecta una continuidad del ambiente caluroso en el área metropolitana, con una mínima de 23°C y una máxima estimada en 31°C bajo cielos algo nublados. Las condiciones de inestabilidad persistirán en el noroeste argentino, donde se esperan lluvias intermitentes. En la región patagónica, específicamente en Santa Cruz y Tierra del Fuego, se prevén ráfagas intensas de viento y acumulaciones de lluvia aisladas.

Hacia el fin de semana, el sábado 31 de enero mantendrá registros térmicos elevados en la zona central, con máximas que rondarán los 31°C en CABA. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que la inestabilidad podría derivar en tormentas aisladas hacia el domingo en el centro del país. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones de las alertas vigentes.