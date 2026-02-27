Este viernes 27 de febrero de 2026 presentará condiciones climáticas estables en la región central de Argentina, con temperaturas máximas que alcanzarán los 27 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un cielo algo nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Mientras tanto, en el norte del país persistirá el ambiente caluroso con índices de radiación solar elevados.

Cómo estará el clima en CABA y PBA este viernes 27 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, la temperatura mínima se ubicará en los 19 grados, ascendiendo hasta una máxima de 27 grados durante la tarde. El cielo permanecerá algo nublado con vientos provenientes del sector noreste, manteniendo una humedad promedio del 52 por ciento. No se esperan lluvias significativas para la Capital Federal, con una probabilidad de precipitación que apenas alcanza el 10 por ciento.

Clima viernes 27 de febrero

En el interior de la Provincia de Buenos Aires, localidades como Campana registrarán marcas térmicas entre los 16 y 29 grados. Por su parte, en la ciudad balnearia de Mar del Plata se espera una jornada con una mínima de 12 grados y una máxima de 27 grados. Las condiciones generales en territorio bonaerense reflejan una visibilidad buena y vientos moderados, consolidando un cierre de semana con tiempo mayormente seco.

Cómo estará el clima en el resto del país

En la región de Cuyo, específicamente en la ciudad de Mendoza, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 17 grados. El cielo se presentará mayormente despejado sin previsión de tormentas para la jornada. Similar situación se vivirá en San Luis, donde el organismo oficial estima vientos leves del norte y una humedad que rondará el 79 por ciento durante las primeras horas.

Hacia el extremo noreste, en Posadas, el pronóstico indica condiciones de tiempo bueno y caluroso con una temperatura máxima de 34 grados. Las autoridades locales advierten sobre un riesgo de incendios alto y un índice de radiación UV calificado como extremo. En el sur, Río Gallegos experimentará una jornada más fresca con una máxima de 15 grados y ráfagas de viento provenientes del noroeste que podrían alcanzar los 31 kilómetros.

Pronóstico extendido: el clima en los próximos días en Argentina

Para el sábado 28 de febrero, se proyecta un ligero ascenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una mínima de 22 grados y una máxima de 28 grados. El cielo continuará con nubosidad variable, aunque se mantiene la estabilidad sin alertas por fenómenos extremos inmediatos. En el resto de la zona central, el ambiente será agradable, ideal para actividades al aire libre antes del domingo.

Hacia el inicio de marzo, se prevé que las temperaturas máximas en gran parte del territorio nacional se estabilicen en torno a los 28 y 30 grados. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que a partir del lunes podrían registrarse precipitaciones aisladas en la región central. Es fundamental seguir las actualizaciones de las alertas amarillas por tormentas que suelen afectar a las provincias del noroeste y la región cuyana.