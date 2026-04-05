Durante este domingo, Bahía Blanca y sus alrededores disfrutarán de una jornada con predominio de cielo mayormente soleado. El aire fresco de la mañana dará paso a una tarde muy agradable, ideal para actividades al aire libre, bajo la influencia de una masa de aire estable que evitará la formación de tormentas importantes, aunque hacia la noche aumentará ligeramente la nubosidad.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el casco urbano de Bahía Blanca, así como en las localidades de Ingeniero White y General Cerri, el termómetro marcará una mínima de 8°C en las primeras horas, ascendiendo hasta los 18°C pasado el mediodía. El viento se mantendrá constante desde el sector noreste con una velocidad media de 13 km/h, lo que garantizará que la visibilidad permanezca nítida y sin complicaciones por polvo en suspensión.

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En la zona portuaria de White, la sensación térmica será algo más baja debido a la proximidad del mar, pero el cielo despejado permitirá que el sol mitigue el ambiente fresco. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la humedad se ubicará en torno al 50%, configurando un escenario seco y confortable tanto para el centro bahiense como para las áreas periféricas.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

Hacia el resto del sudoeste bonaerense, el panorama será similar. En Punta Alta y Médanos, las condiciones se presentarán estables con temperaturas que no superarán los 19°C. No rigen alertas meteorológicas por vientos fuertes para esta zona durante el día, aunque los reportes de la red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indican que la presión atmosférica se mantendrá firme.

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En la costa, específicamente en Monte Hermoso, el viento del noreste aportará una brisa constante pero moderada. Si bien el índice UV alcanzará un valor de 4, se recomienda protección solar moderada para quienes elijan pasar la tarde cerca del mar. Hacia el final del domingo, la probabilidad de algunas lluvias aisladas o lloviznas leves subirá al 35%, afectando principalmente la franja costera.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el comienzo de la semana laboral, la tendencia indica que el viento rotará levemente y la nubosidad irá en aumento. Se espera que la inestabilidad regrese de forma gradual, con un ascenso en las temperaturas mínimas debido a la cobertura nubosa, aunque el ambiente se mantendrá fresco y típicamente otoñal en toda la región del sudoeste.