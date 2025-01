Pronóstico aterrador: un estudio predijo que casi 6 millones de europeos morirán por temperaturas extremas antes de 2099

La sensación de que cada año “hace más calor” no sólo es real, sino cada vez más peligrosa: eso es lo que indica un estudio de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, publicado en Nature Medicine, que reveló que 5,8 millones de europeos morirán por no poder adaptarse al cambio de temperatura elevada que se espera para las próximas décadas.

El informe explicó que si bien el aumento de las temperaturas evitará que la gente muera de frío, en general, la suba en los fallecimientos por calor extremo superará a la disminución de las muertes por frío. Suena complejo, y lo es.

Concretamente, el cambio climático no sólo produce elevación en las temperaturas normales del planeta tierra, sino también una importante disminución de la misma en determinados puntos del globo. Es decir: donde hacía mucho calor, hará más calor. Y donde había nieve, ahora habrá toneladas de ella.

Inclusive, los expertos señalaron que la ciudad española de Barcelona registrará el mayor número de muertes relacionadas con las temperaturas para 2099. Muy de cerca, le siguen Roma, Nápoles y Madrid. En esta misma línea, el autor del estudio, Dr. Pierre Masselot, advirtió que “es urgente la necesidad de adoptar medidas agresivas para mitigar el cambio climático y adaptarse al aumento del calor".

De hecho, Masselot indicó que la situación es particularmente crítica en el área del Mediterráneo donde, si no se hace nada, las consecuencias podrían ser nefastas. “Si siguiéramos un camino más sostenible, podríamos evitar millones de muertes antes de fin de siglo”, afirmó. En este sentido, señaló que existe "evidencia clara" de que la mortalidad neta aumentará incluso en el escenario de cambio climático más leve".

'Esto demuestra los posibles beneficios para la salud vinculados con la implementación de estrictas estrategias de mitigación para reducir fuertemente las emisiones de gases de efecto invernadero, así como estrategias de adaptación dirigidas a los países y grupos de población más vulnerables.'

El estudio demostró cómo, año a año, la temperatura del planta se elevará considerablemente

Sin embargo, aparece una cuestión en juego que hace que, para muchos, “no sea tan terrible” el pronóstico en el corto y mediano plazo: Los investigadores explican que algunas personas piensan que el aumento de las temperaturas implicarán menos muertes por frío, lo que crea una falsa ilusión de que el cambio climático beneficia a la población mundial.

Hay estudios que demuestran exactamente lo contrario, como el del Dr Masselot, que explica: "El aumento de las muertes relacionadas con el calor supera consistentemente cualquier disminución de las muertes relacionadas con el frío en todos los escenarios considerados".

Casi 6 millones de europeos morirán por temperaturas extremas antes de 2099: en qué se basa el estudio

El experto analizó, junto a un grupo de especialistas, los datos de temperatura y mortalidad para predecir futuras muertes relacionadas con la temperatura en 854 ciudades europeas entre 2015 y 2099.

En un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero sin medidas de adaptación al calor, Europa enfrentará un total de 5.825.746 muertes por calor hacia 2100, según los cálculos de los investigadores. Sin embargo, se evitarán 3.480.336 muertes atribuibles al frío, lo que deja una cifra neta de 2.345.410 muertes adicionales relacionadas con el clima extremo en todo el continente.

Los movimientos ecológicos resultan cada vez más importantes para preservar la existencia de nuestro planeta

Las regiones más vulnerables a estas muertes estarán en el sur de Europa, específicamente en el Mediterráneo y los Balcanes. Barcelona se posiciona como la ciudad europea más afectada, con una proyección de 246.082 muertes relacionadas con las temperaturas hacia finales del siglo.

Roma será la segunda ciudad más afectada por las muertes relacionadas con el calor en Europa hacia finales de siglo, con 147.738 decesos, seguida de Nápoles (147.248), Madrid (129.716), Milán (110.131) y Atenas (87.523). Estas ciudades del sur del continente destacan por su alta vulnerabilidad al calor extremo, según los investigadores.

En contraste, ciudades del norte de Europa, como Londres, Copenhague y Estocolmo, registrarán una "disminución neta" en las muertes gracias a la reducción de decesos por frío. Por ejemplo, en Londres, se proyecta que 75.864 personas morirán debido al calor, pero 103.320 se salvarán del frío, lo que resultará en una reducción neta de -27.455 muertes. "El Reino Unido y Londres, en particular, tienen mayor vulnerabilidad al frío y menor exposición al calor", explicó el Dr. Pierre Masselot, destacando que esto contribuye a una ligera disminución de muertes en escenarios climáticos futuros.

