Los jóvenes activistas no nos hablan en nuestro idioma. Se los acusa de ecofascistas, tal vez porque viene bien para desacreditarlos o porque han decidido pseudoatentar contra obras protegidas con cristales, como si el arte tuviera la culpa y no la Shell. Se los tilda de ingenuos por usar –para convencernos– un lenguaje que nos horroriza; Van Gogh o Monet nos gustan más que el futuro.

La juventud es un invento y no precisamente de los jóvenes. Hace un tiempito conocí a Valentino Grizutti; este “niño actor”, como concede en llamarse, tiene una conciencia dividida, desmesurada. Ávido aprendiz, crítico inquieto, laburante de oficio, hoy tiene veinte y estrena Así así, acá acá en el teatro El Extranjero junto a cuatro sub 20 de una raza anómala de virtuosos. Se inventaron un lenguaje, basado en argot de juvenilia y en disparate romántico ficticio, igual que el Martín Fierro, el libro que unos lúmpenes de todo saber deben leer en diagonal, o grabar una serie juvenil en el baño de la escuela, no queda claro. El gaucho que armó Hernández era también una ficción romántica y no un destilado de realismo sucio, así que llegan a conclusiones parecidas por caminos muy distintos. Los hacen actuar de jóvenes, como si tuvieran que encajar en un modelo ya casteado, como si la vida que viven filosóficamente fuera una preparación no ya para la muerte sino para Patito Feo, su otro nombre impronunciable.

Vean a estos jóvenes; son feroces si se los identifica con lo joven, un club que hace muy visibles sus partes más pavotas y oculta como tesoro estas inteligencias y sensibilidades refinadas, que esperanzan. Hacen un teatro que denuncia algo más radical que aquello que se viraliza fácil.