De la economía al fútbol, ¿dónde están las mujeres?

Hay fotos que no cambian a pesar de los adelantos en el mundo, en su condición franca y /o exclusiva de mostrar mundos masculinos, una es la de los economistas y /o importantes CEO’s de empresas o dueños de empresas que impactan en la economía. Suelen ser fotos en las que es muy poco frecuente que estén mujeres. En el fútbol ocurre algo muy similar, en las fotos de los eventos nacionales, regionales y/o mundiales es muy raro que se muestren mujeres. Las fotos son reflejo de lo que ocurre en la realidad, no están o las que están, casi no se visibilizan. Recién en los últimos años aparecen los primeros campeonatos mundiales de fútbol femenino en las noticias deportivas. Esto evidencia el largo camino que falta transitar hacia la igualdad en el mundo y también en nuestro país, estos dos ejemplos son representativos.

La muerte de Diego Maradona constituyó un episodio muy importante no solo a nivel nacional, sino mundial. Fue un símbolo mundial de un gran jugador y uno de esos pocos que existieron y que es probable existan en el futuro próximo. Pero su vida deportiva se desarrolló en un mundo exclusivamente masculino, las mujeres no existían. Esa es la realidad que vimos reflejada en todos los medios de comunicación. Eso fue muy evidente en la expresión fotográfica que se desplegó en todo el mundo a raíz de su muerte, un mundo masculino por excelencia. Porque el fútbol a pesar de los esfuerzos y la importante tarea de tantas mujeres futbolistas desde hace años, es masculino. Es difícil para las mujeres perforar el techo de cristal, parece más de cemento o metal por su resistencia. Por eso es frecuente observar actitudes violentas en los estadios e incluso en el velorio de Maradona. Es ese ámbito masculinizado que se expresa abiertamente violento, sin límites ni reparos. Esto no quiere decir que todos los ámbitos exclusivos de hombres sean violentos, pero sí que tienen una tendencia a eso. Son ámbitos donde la cultura patriarcal se ve al desnudo y se expresa abiertamente, donde el modelo de masculinidad estereotipado se mantiene y perpetúa. Al igual que otros ídolos por su desenvolvimiento en deportes típicamente masculinos, recordemos a Monzón el campeón de boxeo, tienen en sus vidas personales muchas historias de abusos y violencia de género. Esto crea esa dualidad: son ídolos deportivos, pero no modelos de vida personal, de ahí su contradicción. No podemos dejar de señalar esto. Entre los adolescentes y más jóvenes la admiración es diferente, los de menor edad tienen una percepción de masculinidad diferente, aunque sean apasionados por el fútbol. Porque la cultura cambia, y es a eso que debemos apostar porque si no la violencia contra mujeres y niñas no va a disminuir. Por eso todos quienes participan en el futbol, sean dirigentes, jugadores/as, comentaristas, árbitros, todos hombres, mujeres u otres estén representados y cambien estas “fotos”, o sea cambien la realidad que las fotos reflejan.

En otro ámbito muy masculino como es el de la economía, el domingo en 50/50 Patricia Valli entrevistó a la primera mujer que integra el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, Carolina Castro. La UIA, exponente de los industriales del país, es un mundo masculino por excelencia. ¿No hay empresarias mujeres en el país? ¿O no llegan a esos niveles? La entrevistada señala que llegar a esa posición es una “victoria colectiva”, pero le costó diez años de trabajo y concluye “existe una falsa dicotomía entre capacidad y cupos, pero hay muchas mujeres capaces”. Otra buena noticia es la creación de la mesa de Equidad en la Asociación de Industrias Metalúrgicas de la República Argentina –Adimra–. En su anuncio participaron la presidenta de Adimra Joven y la presidenta de la Comisión de Género y Diversidad de la UIA. El espacio promueve la inclusión de políticas de diversidad reconociendo que esto contribuye a lograr propuestas más eficientes. Es un avance innovador en una industria que hasta ahora carecía de presencia femenina y de la diversidad.

Por último, la creación de la primera red de finanzas exclusiva para mujeres, nota de Valli el domingo anuncia la presentación de Felicity: Fe de Felicidad, Li de libertad, City de comunidad, que promueve la educación financiera de mujeres. Sabrina Castelli, fundadora de Mujer Financiera, señala que según el Banco Mundial solo el 51% de las mujeres tiene cuenta bancaria, el 12% ahorra y el 20% tiene crédito y reconoce: “existen brechas de género y a las mujeres se las pone en situación de desventaja en conocimientos y comportamientos financieros”.

Estos son caminos hacia el cambio en la economía, camino que debemos acelerar, no podemos esperar tantos años para cambiar. El Covid lo demostró, necesitamos políticas que estimulen y aceleren esto ya.