Después de seis años, #NiUnaMenos sigue presente

El 6 de junio se cumplieron seis años desde la demostración del #NiUnaMenos: esa muestra masiva de la ciudadanía que en todo el país colmó las plazas para decir ¡Basta! frente a la violencia de género que producía el creciente número de asesinatos de mujeres y niñas por su condición de mujeres. Esa movilización produjo muchos cambios en estructuras gubernamentales estancadas y que no atinaban a salir de su pasividad a pesar de contar con la ley 26.485 de prevención y atención de la violencia de género.

Fue así como se empezaron a movilizar estructuras que parecían inamovibles y se empezaron a producir algunos cambios. Entre ellos; mencionamos la sanción de la ley 27.210 en 2015 que crea el Cuerpo de abogadas /abogados para la violencia de género como una propuesta de que las víctimas de violencia gocen de Patrocinio Jurídico Gratuito. Esta ley asignó esa responsabilidad al Ministerio de Justicia donde se creó una dirección nacional e incluso como establece la ley se constituyó una Comisión Interdisciplinaria Asesora que integramos un importante grupo de especialistas de distintos campos. Es así como se designaron Abogados/as en distintas provincias que cubrieron el patrocinio gratuito y que fueron capacitados, ya que se desarrolló un importante material al respecto.

Sin embargo, como suele pasar en el país es más fácil y rápido sancionar una ley que implementarla y esto fue un trabajo lento que ante el crecimiento de los casos de violencia basada en género no fue suficiente. Si bien en algunas provincias o municipios se desarrollaron propuestas de Patrocinio Jurídico Gratuito y también asociaciones de abogados /as hicieron su contribución, así como organizaciones de la sociedad civil, es aún muy difícil dar respuesta suficiente a toda la demanda. En ese sentido porque ésta fue una demanda de #NiUnaMenos, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad acordó con el Ministerio de Justicia y se le transfirió al primero el Cuerpo de Abogadas/os creado por la ley 27.210/15 y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad anunció el 6 de junio la creación del programa Acercar Derechos. Este programa creará equipos profesionales integrados por abogadas/os, psicólogas/os y asistentes sociales que distribuidos en las distintas provincias brindarán asistencia y ofrecerán respuestas integrales.

Como lo señala la nota en Sociedad el sábado pasado de Clara Fernández Escudero, el Cuerpo de Abogadas/os, ahora en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad será ampliada su dotación y presupuesto, algo que permitirá contar con mayor capacidad. A su vez los equipos interdisciplinarios a crear estarán en todo el país, incluso en áreas rurales.

Estos servicios atenderán a las violencias que experimentan mujeres, niñas y personas del colectivo Lgbti+. También se aclaró que estarán instalados en instituciones públicas, ya sea oficinas de agencias estatales o escuelas, además de en organizaciones sociales o barriales que acompañan a mujeres y población Lgbti+ ante situaciones de violencia. Según la declaración de la ministra el objetivo es: “Estar cerca y prevenir hechos más graves e incluso femicidios y travesticidios”. Desde el movimiento de mujeres y del #NiUnaMenos celebramos esto, pero debemos advertir que esperamos estos nuevos servicios articulen con los existentes para evitar duplicaciones, algo que en éste como en otros campos, se registra en nuestro país.

Personalmente advierto que esto no elimina la necesidad de contar con un protocolo unificado nacional que regule el seguimiento y acompañamiento de las mujeres, niñas y personas Lgbti+ que denuncian una violencia, y que hasta ahora en cada localidad, provincia y ámbito no se hace en forma coordinada e integrada y por eso las victimas quedan desprotegidas si bien hay tantos ámbitos y dependencias gubernamentales y no gubernamentales que actúan en cada territorio.

#NiUnaMenos continúa siendo un movimiento presente.