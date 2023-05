El equipo de mis sueños

El equipo de los sueños. O mejor dicho, de la falta de sueño. Porque a diferencia de la Pantera Rosa, que cuando no puede dormir cuenta ovejas para conciliar el sueño, yo hago listas con cosas sobre fútbol: jugadores cuyos apellidos comienzan con A, equipos argentinos que ganaron en Brasil, nombres de estadios… Así que el otro día, muy triste por la muerte de un gran amigo y sin poder pegar un ojo, se me ocurrió hacer una lista sobre grandes jugadores o cracks argentinos que no hayan triunfado en la Selección.

Por supuesto que este enunciado ya presenta una serie de ambigüedades: ¿qué diferencia a un gran jugador de un crack? ¿Y qué hacemos con Maradona y Messi? No son cracks, son megacracks. Podría decir entonces que, detrás de ellos, Kempes es crack, y más abajo estarían los grandes jugadores, por ejemplo, Di María. Queda entonces por resolver el dilema de qué quiere decir “que no hayan triunfado en la Selección”. Porque todos los grandes jugadores argentinos, al menos una vez, pasaron por la Selección. Cuando digo que no triunfaron no es que no hayan salido campeones del mundo (porque eso incluye solo a tres planteles) sino que, inmerecidamente, hayan jugado muy poco en la Selección, o que hayan jugado mucho pero siempre por debajo de su nivel en su club (como el Kun Agüero, por ejemplo).

Así, cerquita del amanecer, armé mi once ideal de grandes jugadores que no tuvieron suerte en el equipo nacional. En el arco, Gatti. Tercer arquero en el Mundial 66, atajó algo con Menotti en la previa del 78, en especial en el partido famoso bajo la nieve en Kiev. Poco para un genio como él. Los dos mejores 4 que vi son el Negro Ibarra y Néstor Clausen. Ibarra tuvo la desgracia (o la suerte finalmente) de toparse con un técnico dogmático como Bielsa que casi nunca lo convocó, y Clausen jugó el primer partido del 86 y nada más. Con el 2 cambié la regla: uno que jugó todo y nadie se acuerda de él, pese a ser un grandísimo jugador: Luis Galván. ¡Qué 2! Pero, por su bajo perfil, no creo que figure en ninguna lista. El 6 es Enzo Trossero, jugadorazo a la sombra de un crack como Daniel Passarella. 3 no hay buenos, Argentina tiene un problema crónico con los laterales.

De 8, un jugador extraordinario, uno de los mejores de la historia: Miguel Brindisi. Insólitamente jugó solo el Mundial 74, y no el 78 y el 82, luego de que Menotti y la dictadura (valga la redundancia) priorizaran a la selección. Un crack, en serio. No me gustan los 5 que no marcan, entonces dejo afuera a Claudio Marangoni y Fernando Galetto, y pongo a Leo Astrada. De 10, otro crack: Bochini. Jugó un ratito en el 86, y su gran partido fue contra Alemania en el 84, siempre con Bilardo. Bochini estaba para mucho, mucho más en la Selección.

El 9 es otro crack: Ramón Díaz. Jugó sólo el 82 y nada más, por su pelea con Maradona. Por falta de espacio, diré solo que hoy valdría 100 palos verdes. Por izquierda, el Mono Perotti. ¿Y wing derecho? No hay tantos. ¿El Heber Mastrángelo? La seguimos en el próximo insomnio.