Hacia otra realidad turística

La crisis sanitaria mundial no tiene precedentes, por lo que las respuestas habituales ya no funcionan, se necesitan repuestas creativas. Esta pandemia se ha convertido en una oportunidad de dirigir la recuperación hacia un camino más sostenible e inclusivo ya que no podremos salir de esta catástrofe con la misma lógica que la propició.

La ciencia nos muestra que hay una relación muy estrecha entre caos y orden. Entonces, si el caos es la antesala de un nuevo orden, hoy se nos abre una oportunidad para repensar los modelos de desarrollo desde una nueva visión alineada con los grandes desafíos de la humanidad, y por lo tanto de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Por ello, una vez que se logre controlar la pandemia causada por el Covid-19, todos los sectores productivos deberán reinventarse.

El turismo debe ser reinventado bajo nuevas condiciones donde la innovación y la sustentabilidad deben convertirse en una práctica cotidiana. En este sentido, el turismo tiene una gran oportunidad para empezar desde cero, aplicando el concepto de sostenibilidad y de economía circular, generando un nuevo modelo de desarrollo basado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Antes la sostenibilidad turística era un reto de la actividad, hoy se ha convertido en una obligación.

En este marco, destacarán en la actividad no solo aquellos que protejan los bienes comunes tangibles e intangibles, naturales y culturales, sino también aquellos que los cuiden, potencien y amplíen.

La pandemia del coronavirus ha impuesto un cambio brusco que brinda una nueva perspectiva. Como afirma John Gray (Adiós globalización, empieza un mundo nuevo. O por qué esta crisis es un punto de inflexión en la historia): “Esto no es una ruptura temporal de un equilibrio que, de lo contrario, sería estable. La crisis por la que estamos pasando es un punto de inflexión en la historia”. Por ello, hay que encontrar enfoques alternativos para abordar las transformaciones sistémicas en escenarios de cambio global.

*Directora de la Licenciatura en Turismo, licenciada en Gestión Ambiental y en Higiene y Seguridad Laboral, Universidad Blas Pascal.