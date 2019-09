Macri vs. Cristina: el balance final

Victoria Giarrizzo / IIEP - Baires UBA

Cuando a fines de 2015 Cristina Kirchner dejó su mandato, la economía argentina atravesaba una situación crítica. Los indicadores fiscales, financieros, productivos y sociales estaban resentidos y pedían a gritos especialistas con buen diagnóstico y criterio que los reparen.

Ahí llegaron los bomberos de Cambiemos, a apagar el fuego con sus dogmas y teorías, para construir una nueva historia. Pero todo salió peor de lo esperado. Porque en vez de agua, conectaron las mangueras a un tanque de querosén que solo hizo extender el fuego y empeorar cada sitio donde pusieron pisada. Lo intentaron. Le pusieron garra, esfuerzo, deshicieron sin reparos cuando los resultados de sus políticas eran los opuestos. Fueron transparentes aún si los datos eran negativos. Nunca ocultaron los errores. Pero frente a los yerros tampoco cambiaron de visión. Y finalmente lo esperado: fallaron.

Se acerca el final del mandato y llega el incómodo momento de los balances de esta misma Argentina, que después de cuatro años intensos, vuelve a pedir, esta vez con gritos desesperados, especialistas con buen diagnóstico y criterio, que la ayuden.

Comparación. Mauricio Macri (MM) gobernó entre 2016 y 2019. Cristina Kirchner (CFK) entre 2008 y 2015. Su primera gestión fue más favorable que la segunda. Vale la aclaración porque para a hacer más comparables los mandatos, se tomará solo el segundo período de CFK: 2012-2015. El recuento de estadísticas muestra una foto algo gris, pero se visibilizan bien los oscuros.

En el frente productivo, la economía en los últimos cuatro años de Cristina creció 1,4%, poco y nada para un país necesitado de ampliar su riqueza. Pero con Macri las cosas fueron peor, en cuatro años de mandato, el PBI habrá caído 4,3%.

Pasando a la inflación, una variable donde una ocultó y otro subestimó desde el inicio su complejidad. Si con CFK tuvo una tasa promedio anual de 30,5%, con Macri se elevó a 42,6%. MM se irá con la mayor inflación en 28 años, cercana al 60%.

En el orden financiero, las cosas fueron algo más parejas, pero la balanza también se inclina más hacia el piso con la gestión Cambiemos. Con CFK en su segundo mandato de cuatro años la deuda aumentó en US$ 43.471 millones, y no mucho más si se considera desde su primer mandato, lo que indica que se fue con la deuda en alza. Con Macri, la deuda creció en US$ 112.100 millones, dejándola muy cerca del 100% del PBI y con altos compromisos financieros que la ponen en zona de mucha fragilidad.

La contrapartida de la deuda fueron las reservas internacionales. CFK asumió su segundo mandato con US$ 46.231 millones de reservas en el BCRA. Y se fue dejando solo US$ 25.563 millones, US$ 20.700 millones menos. Macri, en cambio, ahí fue un mejor bombero (hasta ahora): las aumentó hasta hoy, en US$ 25 mil millones, y si no hay nuevos cimbronazos hasta fin de año (algo difícil), dejará cerca de US$ 50 mil millones en el BCRA.

Los dos gobiernos tuvieron el mismo flagelo financiero. Fue la sábana corta, lo que taparon de un lado lo destaparon de otro. Un indicador que refleja eso, es la fuga de capitales. En el primer período de CFK se fueron US$ 70.135 millones, solo levemente por debajo del mandato de Macri (US$ 70.301 millones hasta junio pasado). El segundo mandato de CFK no es del todo comparable porque rigieron controles muy fuertes, pero incluso así se fueron otros US$ 17 mil millones en esos años.

Macri conservó más reservas porque también intervino menos para frenar el dólar. En su mandato la divisa subió 548,6% mientras que en el segundo de CFK: 123,2%.

Todos esos desaciertos terminaron impactando en los sectores sociales. Macri asumió con un 29% de pobrezay se irá con 40%, o más.

Como es sabido todo el esfuerzo de Cambiemos estuvo en revertir el déficit fiscal. El problema es que también los números ahí trillan: el déficit fiscal que dejó CFK era insostenible, 5,1% del PBI. Macri, se irá con 4,7% del PBI.

Finalmente tanto esfuerzo y sacrificio, para nada. La Argentina termina 2019 más pobre, más frágil, más vulnerable que en 2015 y que en 2011. Repitiendo políticas que ya se aplicaron tantas veces y fracasaron. Se compararon dos gestiones malas. Queda esperar que el nuevo gobierno pueda tomar lo mejor de cada uno, y ser una versión mejorada de la anterior. Porque hay una dinámica clara: si la producción no arranca lo financiero es insostenible, y si lo financiero y fiscal no está ordenado, la producción tarde o temprano se cae. Pero si las políticas no generan bienestar, no hay excusa que valga, el camino es equivocado.