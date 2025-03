Momento de acumulación de dudas

La acumulación de errores no forzados generan consecuencias. Hasta ahora, el fuerte del Gobierno consistía en bajar la inflación, que el consumidor percibiera estabilidad y poder programar sus compras sin sobresaltos. Esto a su vez, generaba expectativa de mejoras.

A favor tiene un núcleo duro de su electorado que decidió que hacer el esfuerzo de abrocharse el cinturón vale la pena, esperando que en el mediano plazo eso dé frutos.

En síntesis esperan que baje la inflación, que la situación económica de los hogares mejore, que haya trabajo bien remunerado y en lo posible en blanco. Enfrente está el recuerdo de la inflación sin control, de un Estado gastador y no eficiente.

El Gobierno comenzó su ciclo de gestión con buenos augurios, y como es lógico tuvo sus altas y sus bajas. Tuvo su peor momento hacia septiembre, octubre del 2024, momentos en que se discutía en el Parlamento la situación de los jubilados y los fondos para la ex-SIDE. Al calor de la estabilidad la aprobación de gestión volvió a crecer, hasta diciembre.

Pero comenzó 2025 y las aguas dejaron de estar calmas. La batalla cultural via discurso de Davos comenzó a generar ruidos, pero eso no complicaba la economía. Luego el criptogate generó un cimbronazo del que no se repone, ya que al dudarse de la experticidad económica del Presidente, también hace dudar de su capacidad de gestión.

A eso se le ha sumado las dudas que genera el acuerdo con el FMI. No es solo la incógnita sobre cuál será el valor del dólar, también es en qué plazos llegará el préstamo, si quitarán o no el cepo, sino que cuando se recurre al organismo internacional la sospecha es que las cosas en lo económico no están demasiado bien.

El recuerdo del 2001 para las viejas generaciones, y el del 2018 para las nuevas, está fresco. No es casual que en las mediciones registramos que son más, quienes piensan que el préstamo generará endeudamiento y no que servirá para bajar la inflación y generar más trabajo, tal como fue el argumento inicial del Gobierno.

Nuevamente el discurso oficialista no convence. Hoy se continúa discutiendo sobre el valor real del dólar. Y cuando Caputo dice no hay pesos, para que haya una corrida, varios economistas contestan que hay muchos millones de pesos en plazos fijos, prestos a pasarse al dólar cuando el plan económico les genere dudas.

Esa igualmente es una discusión entre economistas. Entre los consumidores el problema es otro. Se reconoce que la inflación disminuyó, pero no que desapareció, por eso cuando se pregunta cuál es el principal problema del país los bajos salarios comparten el primer lugar con inseguridad y corrupción, pero cuando se indaga sobre lo que más preocupa en la vida cotidiana, lideran fuerte los bajos salarios e inflación. Al mismo tiempo se percibe que los precios están muy altos. Por eso para llegar a fin de mes, en muchos hogares se hace necesario o cambiar los hábitos de consumo, o endeudarse, o recurrir a ahorros propios.

Si se pidió un préstamo al FMI, si el dólar empieza a moverse, y hay incertidumbre sobre su futuro, si la inflación en alimentos como la carne y verduras suben, entonces las expectativas bajan. Y bajaron fuertemente. Como también bajó la aprobación de la gestión presidencial. Y también cayó la imagen personal de Milei. A esto se le suma la percepción de que la protesta por la situación de los jubilados es justa. Y eso hace que un tercio de votantes del oficialismo no presten acuerdo a que las movilizaciones son un intento de desestabilización. Consecuentemente cae también la imagen de Patricia Bullrich. Todos los costos juntos.

Para pensar la próxima dinámica de la opinión pública debiéramos entonces preguntarnos qué sucederá con los precios, los salarios, y los errores no forzados del Gobierno.

*Consultor y analista político.