Mucha mierda

De acuerdo, señor juez, no se puede escribir así, recaliente, a punto de desbordar en una emoción violenta. ¿Pero usted vio el video? Bajo este sol sangriento cada uno hierve al fuego que le quema las entrañas. En los ojos rojos se refleja el resplandor de los incendios, el fogonazo de los disparos en el Conurbano, la miseria en las calles. La mirada se vacía. La tristeza no da para más. En esas estaba, cuando Scioli subió ese video.

Echaron de la Anses a Osvaldo Giordano, un profesional honesto. El que denunció la trama millonaria de corrupción con los seguros que involucra a Alberto Fernández. El motivo del despido fue que su esposa, la diputada Alejandra Torres, había votado en contra de la ley Bases. La oferta de libertad de la que hablan los Milei para pensar aquello que se te cante, no incluye hacerlo con tu propia voz.

Javier y Karina, los hermanitos potro sumaron gordodanes al canil, a la vez que aserraban las patas de dos funcionarios cada semana. Sus ladridos afónicos no eran de pura raza libertaria. A la cachorra Sonia Cavallo la raparon por ser la hija de Domingo Cavallo, el “mejor ministro de Economía de la historia”, según Milei, quien ahora reclama un hueso para la sopa. ¡Está!, es la que tienen libre para vos, Mingo, pero es sin hueso.

Scioli tiene pedigrí. Muertos en la inundación de la Plata que ocultó cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mentiras menores, domésticas, matrimoniales, deportivas. El Canal 9, del que su padre era socio con Romay, transmitía en directo las competencias de motonáutica en las que corría casi solo. Pagaba una fortuna para que la fotografía suya en la lancha saliera el domingo en la tapa del diario de mayor tirada.

Es perro fiel al que le dura, dura. En los noventa, años de Menem, pagó de su bolsillo un lugar en la boleta de diputados del peronismo. Como secretario de Turismo, recuperó la que puso. Le sobró para invertir en su carrera. Manco, sin diestra, sólo siniestro. Funcionario de Rodríguez Saá, Duhalde, vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador, candidato a Presidente elegido por Cristina, embajador en Brasil con Alberto.

Desde el poder hizo favores con retorno. Le dio un carguito a Guillermo Francos en el Banco Provincia, por ejemplo. Cuando Francos fue designado por Milei ministro del Interior, recibió el llamado. ¿Te acordás de mí? Guillermo no iba a dejarlo afuera. Le consiguió la secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte.

Entiendo, señoría, tipos así ya no dan señales de ser humanos. No tiene sentido violentarse. Revestidos de cinismo, hipocresía, mentiras, lentamente se convierten en perfectos amorales. No son conscientes del mal que hacen. No dudan. No sienten pena. No les entra el dolor. No les sale un rubor. Colgarles al cuello una ristra más de insultos ni quita, ni agrega nada. Aun así le pido, por favor, que encuadre la escena del video en el contexto. Ahí se lo ve jugando al paddle. Publicita su negocio, el “Pichichi Tenis Club”.

El texto que acompaña dice, en sus palabras: “Mis pasiones deportivas: el paddle tenis, el futsal y el ajedrez. La mejor vacuna contra el estrés: hacer deporte. Y también para ver la vida con fe, esperanza y optimismo”. Recuerde. El que habla es el responsable de Turismo, Ambiente, Deporte. En esos días se propagaban devastadores incendios forestales en Bariloche, El Bolsón, Neuquén, Corrientes.

Entiendo, para evitar males mayores, con el buen criterio, ¡la sensatez!, que demuestra la Justicia argentina, en estos casos se recomienda calma a los ciudadanos para evitar males mayores. Olvide, mire una serie. Deje de atormentarse. De hacerse preguntas. ¿Cómo puede ser que siga ahí? ¡Más casta no se consigue!

Fue un brote de ira. Uno más. Inútil, como todos. Descargar en un texto la bronca acumulada alivia, pero no cambia nada. Es un reflejo orgánico, una involuntaria contracción estomacal. Se aguanta, sí, pero hay momentos en que uno no da más. Es mucha mierda.

Usted sabrá comprender.

*Escritor y periodista.