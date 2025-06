Otro fracaso social

Múltiples fuentes vienen contando desde hace casi 15 años una escena posterior a la muerte de Néstor Kirchner cuando siendo entonces Presidente, Cristina reunió al gabinete ampliado y les dijo que sabía lo que venían haciendo, pero que ella no iba ni a controlarlos ni a protegerlos. La leyenda escala hasta que quemó delante de ellos una legendaria libreta donde Néstor Kirchner anotaría cada ingreso de dinero (como hacía Marcelo Odebrecht registrando, en su caso, a quién le pagaba y fue la prueba que lo condenó). Más allá de cuánto de mito y cuánto de realidad, resulta verosímil, por la relación que demostró a lo largo de su vida con el dinero Néstor Kirchner, que haya sido él y no su viuda quien organizó el sistema de corrupción que se originó primero en Santa Cruz y de allí se exportó al resto del país cuando Cristina Kirchner como senadora y diputada ininterrumpidamente desde 1995 trabajó en Buenos Aires.

No solo la relación con el dinero personal sino la forma de gobernar el presupuesto del país también mostraron una Cristina Kirchner más ideológica y menos práctica en temas económicos, pero así como llegó a presidir el país por haberlo hecho primero su marido también hereda el legado inequívoco de corrupción y materialismo de Néstor Kirchner.

Ella siempre repite: “la casualidad no es una categoría política ni histórica” sin embargo, para Hegel, aunque se trate de una fuerza que no opera independientemente de la necesidad de época, la contingencia es uno de sus aspectos fundamentales y criticaba la causalidad mecánica donde A causa B. Lo contingente es necesario para el devenir de una trama, que Néstor Kirchner muriese joven, por ejemplo, pero lo casual para Hegel era la cáscara fenoménica de una necesidad. ¿Sin ser viuda y después de haber perdido las elecciones de medio término de 2009, no hubiera podido ella ser reelecta y tampoco su marido electo? Y siendo Néstor y Cristina Kirchner (como todo gobernante) cuerpos que usa la historia para avanzar, ¿precisaba la Argentina un paso más en su progresión geométrica de fracasos sociales que la llevaran a desembocar en el paroxismo de Milei para quizás tras él encontrar su cura?

El kirchnerismo, en palabras de Hegel, fue un “mediador histórico” entre el derrumbe del modelo económico de los 90 y Milei quien con sus formas lo reencarna, y Néstor y Cristina Kirchner los “vehículos contingentes”. Que Carlos Menem –aunque por un tiempo– terminara preso y ahora también la cónyuge supérstite del matrimonio Kirchner indica la circular repetición de fracasos sociales que nos incumben a todos, porque ambos fueron reelectos por amplias mayorías.

Menemismo y kirchnerismo son contemporáneos a los violentos años 70, y así como anticipatoriamente en 2021 Elisa Carrió vaticinó que “los hijos de Cristina votarán a Milei” se podría completar esa repetición circular diciendo que, aunque con formas muy distintas, los jóvenes que en los 70 disconformes con el sistema económico tomaron las armas en 2023 votaron por Milei anticipando que la crisis de representación no se subsanaría con La Libertad Avanza.

Como lo contrario a la emoción no es la razón sino la insensibilidad, más allá de que las publicaciones de Editorial Perfil –con un lustro de anticipación sobre otros medios– fueron las primeras que denunciaron ese entramado de corrupción, como lo refleja una mínima selección de tapas de Noticias del 2003 a 2007 que ilustran este columna, no me alegra este final. Ya con los fondos de las regalías por la venta de YPF se tituló “Aldo Ducler: Por qué el Presidente confió los mil millones de Santa Cruz a un hombre que Estados Unidos investigaba por manejar dinero del Cartel de Juárez y al que la Justicia norteamericana le confiscó por esa causa 1.200.000 dólares”, a las que le siguieron “Julio De Vido: el cajero”; la tapa premonitoria de “Lázaro Báez, el testaferro de Kirchner” (hace 20 años); “Los archivos ocultos de Skanska” denuncia publicada por primera vez en este diario PERFIL hace 19 años y “Un caso de corrupción llamado Néstor Kirchner” por los sobreprecios del 300% en el gasoducto en Santa Cruz que lleva su nombre, para después de dos décadas la tapa de la última edición de la revista Noticias con “Cristina Presa: ¿fin de una era o comienzo de un mito?”.

Nadie conoce el futuro que derivará de esta condena y un informe producido ayer por la consultora de Sergio Berensztein concluye lo siguiente: “Se imponen, por cierto margen, los sentimientos positivos hacia la confirmación de la condena a Cristina Kirchner, un 54% expresa entre alivio y satisfacción, con una sensación de que hubo justicia y un 38% manifiesta tristeza o indignación por lo que ven como una justicia parcializada”.

“La activación de sentimientos está bastante alineada partidariamente, ocho de cada diez votantes de LLA siente entre alivio y satisfacción, en tanto que tres de cada cuatro votantes de Unión por la Patria están entre indignados y tristes”.

“Casi la mitad cree que la confirmación de la condena generará acciones de violencia, pero de corta duración. Un tercio manifiesta que la conflictividad social ocurrirá y podría extenderse temporalmente. Entre los votantes de LLA prevalece la idea de que los hechos violentos durarán poco, al tiempo que entre los de Unión por la Patria predomina una concepción de que se sostendrán en el tiempo”.

“Un 48% entiende que la condena confirmada a CFK debilita al kirchnerismo, porcentaje que crece al 71% entre los votantes de LLA, mientras un 44% piensa que esto fortalece al kirchnerismo, guarismo que se eleva hasta el 74% entre los votantes de Unión por la Patria”.

Finalmente “Frente a la consulta sobre si esto significa un antes y un después en la lucha contra la corrupción, las opiniones están simétricamente divididas: un 49% piensa que sí y un 49% piensa que no”, pero el empate se construye con un 79% de los que votaron a Unión por la Patria cree que sí, mientras un 73% de quienes votaron por LLA cree que no.

Como se desprende, una vez más, Argentina es una sociedad totalmente dicotómica, cortada en dos partes de las que el matrimonio Néstor-Cristina Kirchner y la unión civil Milei-Menem son su expresión en un proceso aún inconcluso. Platón en El Banquete expuso que los seres humanos eran andrógenos y los dioses los dividieron al medio para encontrar su otra mitad.

Lo que queda por responder es si el futuro deparará un Alfonsín del consenso que venga a interpelarnos “con el consenso se come, se educa y se cura” o la historia nos tiene aún previsto un ciclo más de polarización hacia el extremo opuesto de Milei.

