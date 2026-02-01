Por qué la letra chica de la relación entre Milei y Trump se escribirá entre Washington y Munich

Javier Milei podría sumar dos visitas a los Estados Unidos en los próximos 40 días. La Casa Rosada confirmó que viajará del 9 al 12 de marzo a Nueva York para encabezar una feria de inversiones organizada por la embajada argentina, a cargo del empresario tecnológico Alec Oxenford. En su edición impresa de ayer, PERFIL anticipó que el Presidente planea otro vuelo más, pero con destino a La Florida, para participar de un evento que protagonizará el magnate republicano Donald Trump en Mar-a-Lago, el condominio donde vive. Será dentro de 10 días, cuando el inquilino del Salón Oval encabece el encuentro “Hispanic Prosperity Gala 2026”, destinado a reunir a empresarios de origen latino vinculados al ala dura del Partido Republicano. A Trump se le acerca una etapa de campaña y de recaudación de fondos porque tiene este año las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Milei no será ajeno a ese proceso y, si finalmente viaja dentro de los próximos días, volverá a mostrarse ante el círculo rojo trumpista, cuyo epicentro es Palm Beach y no Washington.

Detrás de los próximos viajes presidenciales a Estados Unidos, el Gobierno ya tiene previstos otros movimientos en las tres semanas venideras. Cada comitiva que prepara las valijas anticipa la “letra chica” del vínculo entre la administración libertaria y la republicana para el segundo año del mandato de Trump. Milei seguirá profundizando la relación, mientras un puñado de funcionarios argentinos implementan las definiciones más importantes de la relación bilateral. Cada destino y cada encuentro previsto revela por dónde se moverá el vínculo con la Casa Blanca después de la operación militar sobre Venezuela del 3 de enero, que secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Primer periplo: Quirno viaja a Wasghinton el miércoles. “Será un honor representar a nuestro país y trabajar con socios internacionales en cadenas de suministro estratégicas para fortalecer la cooperación y atraer inversiones para la Argentina”, escribió el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X. El mensaje fue lanzado hace 10 días, cuando acompañaba a Milei durante su visita al Foro de Davos. El Presidente habló ante los magnates globales en ese foro de negocios, reivindicó el rol de Trump y firmó la inclusión de Argentina al “Consejo de Paz” que lanzó la Casa Blanca para construir una Organización de las Naciones Unidas (ONU) paralela. También cosechó el elogio editorial del matutino norteamericano The Washington Post. En ese contexto de euforia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, invitó al gobierno argentino a participar de una cumbre sobre minerales críticos. La lista de invitados incluye a Paraguay y a Bolivia, dos nuevos aliados de Washington, pero dentro de un despliegue más ambicioso para desarrollar una cadena de suministros que pueda controlar Estados Unidos para evitar que sean permeables a los negocios con China. Argentina es el tercer exportador mundial de litio y cuenta con otras reservas codiciadas, como el cobre, que la ponen en un lugar expectante para el nuevo esquema que diseña Washington en su confrontación abierta con el gigante asiático por el control de todos los materiales que serán claves para la economía global.

Quirno lleva en su carpeta informes sobre las capacidades minerales argentinas y buscará sobrevender el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de aumentar la presencia de empresas estadounidenses, que ya son el primer comprador de litio argentino. En el imaginario libertario piensan a la Argentina como una parte inseparable de la cadena de siministro de minerales críticos para los Estados Unidos. En público la Casa Rosada insiste que no buscará romper con China, pero tampoco apunta a desautorizar a Trump. En esa tensión resuenan las palabras del actual embajador norteamericano en Buenos Aires, Peter Lamelas, cuando mencionó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que tenía un plan para alejar lentamente a la Argentina de China. Quizás por eso la cumbre del próximo miércoles en Washington encierra definiciones importantes que se sumarán al vínculo entre ambos presidentes.

Segundo viaje: Dalle Nogare seguirá los pasos de Quirno. Una semana después del encuentro minero comenzará el capítulo castrense. El jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, aterrizará en la capital nortamericana el 10 de febrero. Fue invitado para formar parte de una cumbre de jefes militares del hemisferio occidental, que comenzará el 11 con militares de 34 países del continente americano. Entre ellos estará Argentina, dentro de un elenco que se conoce a cuentagotas. El encuentro ha sido considerado “inusual” por la velocidad de la convocatoria y porque no sucede en el marco de las conferencias de ministros de “las Américas” que promueve EE.UU. La que se concretará en Washington no tendrá civiles, sino exclusivamente altos mandos militares y su organización avanza rodeada de secretismo.

El anfitrión será el ministro de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Según confiaron fuentes diplomáticas a PERFIL, incluirá un “reordenamiento” del vínculo militar con los países americanos aliados de Washington después de la operación militar sobre Venezuela. A cuatro días de cumplirse un mes de la incursión, Estados Unidos resolvió levantar el embargo de petróleo al país caribeño y liberar el control del espacio aéreo. Al mismo tiempo endurece el embargo sobre Cuba y pone en marcha un cerrojo para cortar el suministro de petróleo proveniente de México.

El gobierno libertario quería participar de la operación en Venezuela. Así se lo confesó Milei a la cadena CNN, en un gesto que no pasó inadvertido para los anfitriones de la cumbre castrense hemisférica que se realizará dentro de 15 días. Argentina es comprador de material bélico usado y nuevo a Estados Unidos y a países que buscaban deshacerse de aviones de medio uso con el objetivo de comprar más modernos. Así la administración de Milei desembolsa US$ 300 millones para completar la compra de 24 aviones caza F-16, de fabricación estadounidense, que fueron adquiridos a Dinamarca, con permiso de Washington. Las adquisiciones fueron posibles luego de la visita que realizó en 2025 el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, al Pentágono. En el Gobierno aseguran, con orgullo, que no viajó solamente a hablar de aviones, sino para trazar la hoja de ruta de este año con un nuevo componente. El sucesor de Petri es el teniente general Carlos Presti, quien se transformó en el primer ministro de Defensa con uniforme en los últimos 44 años. El ministro militar sumó esta semana otra ventaja operativa para el vínculo con Washington: el Presidente firmó un decreto para que los numerarios de las tres fuerzas armadas puedan ejercer cargos en Defensa que hasta ahora eran ostentados por civiles. Los militares ahora podrán hacerlo y sin perder su rango ni su jerarquía castrense.

China es una obsesión y una amenaza para el Pentágono. Durante la administración de Barack Obama el Pentágono impulsó la cooperación del Comando Sur sobre la región y el despliegue de embarcaciones de la Guardia Costera para impedir la pesca ilegal china en aguas internacionales. El gobierno de Alberto Fernández se negó a permitir estos patrullajes, pero su sucesor espera recibirlos de brazos abiertos, con el objetivo de ampliar la formación de los cuadros militares en Estados Unidos y agilizar la compra de más armamento, como los tanques Stryker 6x6 que ya llegaron al puerto de Zárate.

Tercera gira: Quirno se traslada a Munich, pero apunta a Londres y Tel Aviv. Diez días después de su paso por Washington, el canciller será enviado a Munich, Alemania, para formar parte de la 62ª Conferencia de Seguridad de Munich, un foro internacional que existe desde 1963. Fue creado en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con prioridad sobre los ejes estratégicos que dieron origen a la Organización de Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Durante el segundo mandato de Trump, la relación trasatlántica pasa por un momento crítico, especialmente por la negociación con Rusia y las condiciones para forzar la paz con Ucrania. Fuentes diplomáticas sostienen que Quirno no viajará solo, sino junto al ministro de Defensa Presti. Ambos llegarán con definiciones de la cumbre hemisférica de jefes militares en Washington, pero el objetivo estará centrado en concretar una reunión bilateral con la diplomacia británica.

La cancillería argentina y sus pares ingleses están trabajando para concretar una reunión bilateral entre Quirno e Yvette Cooper, la jefa del Foreign Office, designada por el laborista Keir Starmer. El plan es retomar el encuentro entre ambos ministros. Los dos gobiernos venían negociando desde que Diana Mondino ocupaba la cancillería argentina y su par era el exprimer ministro conservador David Cameron. La reunión no se concretó, pero podría plasmarse en Munich. El objetivo es conseguir que Londres levante la prohibición internacional para impedir que Argentina compre armamento después de la Guerra de Malvinas de 1982. Hay un disparador sugestivo: los aviones F-16 de media vida, comprados a Dinamarca, tendrían restricciones técnicas estructurales para emplear sus capacidades bélicas en la zona de Malvinas. En el Gobierno niegan que la prohibición afecte a los aviones comprados, pero otras fuentes de la misma administraciòn susurran que ese punto forma parte de “la agenda, en caso de que se concrete la cumbre”. “Por eso va Presti”, agregó una fuente con despacho libertario y una foto del presidente Milei detrás de su escritorio.

Además de Gran Bretaña, el otro punto sensible para la agenda de Munich será Israel. “He tenido una llamada telefónica con el canciller de Israel. Conversamos sobre la situación en Irán y Venezuela, y acordamos reunirnos durante la Conferencia de Seguridad en Munich a mediados de febrero para continuar fortaleciendo nuestra relación estratégica”, anticipó Quirno para confirmar que se encontrará nuevamente con su par Gideon Sa’ar. El ministro de Relaciones Exteriores de Benjamín Netanyahu visitó Buenos Aires en noviembre y fue recibido por Javier Milei.