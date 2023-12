¿Qué espera el mundo de Milei?

La asunción del nuevo presidente ha suscitado una presencia importante de representaciones extranjeras y ha tenido una amplia cobertura en los medios de comunicación internacional. Pero, ¿qué analizaron las revistas especializadas de las relaciones internacionales?

El artículo de la prestigiosa revista Foreign Affairs del académico Bruno Binetti se titula “How Javier Milei Could Change Argentina. Can Radical Leadership Overcome Decades of Stagnation?”. Lo primero que resalta el autor es que “la retórica de campaña está dando paso al pragmatismo”, ajustando la política exterior focalizada “en el mundo libre” de la campaña al “mundo real” existente. Aquí destaca el cambio hacia China, que ha “suavizado su postura sobre Beijing”. Esto se debe a la necesidad de los estrechos “vínculos económicos entre los dos países”. Recordemos las compras de casi el diez por ciento de todas las exportaciones argentinas –especialmente soja– y el swap de divisas por valor de 20 mil millones de dólares para reforzar las reservas del rescatado Banco Central. Asimismo, las empresas –privadas, mixtas y estatales– están muy involucradas en los sectores de infraestructura y de extracción de litio en Argentina.

Otro aspecto que resalta el autor es la diferencia con Trump, que es “un nacionalista proteccionista, Milei es un libre comerciante declarado”. Pero las medidas de apertura de la economía fomentarían la inversión y la innovación, “si son parte de un plan a largo plazo que permita que las industrias no competitivas se adapten”.

Este mismo pragmatismo se materializó en la relación con Brasil en el encuentro de cancilleres y embajadores antes de la asunción, así como la continuidad del embajador argentino en Brasilia. La ausencia de Lula –quizá por la presencia de Bolsonaro en la ceremonia– debería ser un tema diplomático a trabajar. Recordemos el comercio bilateral y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que van más allá de las personas y sus ideas.

En relación con Estados Unidos, se observa un regreso a relaciones especiales como una “neoaquiescencia estructural”, al entender que la política exterior reposaría de manera estratégica en este país: tanto en el acuerdo con el FMI como en las inversiones de empresas norteamericanas y un posible alineamiento en cuestiones de seguridad hemisférica.

En este sentido, el autor de Foreign Affairs mencionado entiende que “Milei debería involucrar tanto a Washington como a Beijing para buscar más inversiones en áreas claves como la extracción de litio, la producción de petróleo y gas, y la infraestructura”.

En tanto, el Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) publica una nota comentada por la especialista y jefa del Programa ISPI, Antonella Mori, que resalta las felicitaciones de los gobiernos de Rusia y China, “a pesar de los anuncios de Milei de retirar su candidatura de los Brics”. En ambos casos, podemos mencionar que se está desarrollando un rápido pragmatismo interdependiente.

Por su parte Jean-Louis Martín –investigador asociado del Programa de las Américas/Energy & Climate Center del Institut Français des Relations Internationales– se pregunta por la política exterior del nuevo gobierno, destacando las siguientes prioridades: “Las relaciones con otros países latinoamericanos, la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos y el vínculo con Europa”.

Finalmente, para Oliver Stuenkel, en su artículo de Foreing Policy “Javier Milei’s Next Challenge: Governing Argentina”, sostiene que “el contexto geopolítico determinará cuán lejos Milei puede llegar”.

Es necesario comprender que el mundo envía señales de adecuación al realismo de funcionamiento del orden global en este nuevo diseño de un modelo económico experimental aún desconocido –al menos en su fase libertaria–.

*Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Austral. Miembro consultor del CARI.