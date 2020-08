Ruidos buenos y malos en torno a la reforma judicial

El Congreso de la Naci√≥n tiene en sus manos la posibilidad de intervenir en uno de los problemas vitales de nuestra sociedad: el sistema judicial, que tiene a su cargo distinguir lo prohibido de lo permitido y expresar, mediante sus decisiones, la relaci√≥n entre la ley positiva y los valores de la polis. Aunque es uno de los pocos temas en que hay un consenso general sobre la necesidad de mejorar el servicio p√ļblico de justicia, existe mucho ruido en la esfera p√ļblica en derredor de la iniciativa del Poder Ejecutivo. No me voy a referir al proyecto de ley en s√≠ mismo. Me interesa discutir el modo en que se va a tratar ese proyecto de ley, que recorre con v√©rtigo la agenda de los medios de comunicaci√≥n masiva. Me preocupan las formas porque pueden incidir sobre el fondo y el fondo se refiere a un aspecto vital, porque lo que est√° en el medio son los contornos de un poder del Estado.

Intereses. La vida p√ļblica siempre es ruidosa porque discutir los asuntos comunes, por los diferentes canales que proporciona la sedimentaci√≥n democr√°tica de la rep√ļblica, supone intereses y miradas diversas. Siempre que las diferentes perspectivas se enfrenten en el marco constitucional, la discusi√≥n es un alimento para la rep√ļblica porque es el modo en que el Estado debe definir el inter√©s general en determinado tiempo. La pregunta que nace de inmediato es si todos los ruidos son buenos alimentos para la rep√ļblica.

Hay una respuesta desde el plano jurídico que es sencilla. Simplemente diría que el derecho constitucional a expresarse libremente admite cualquier intervención y que, eventualmente, cada actor deberá responsabilizarse por sus palabras. Esta respuesta es legal, pero yace en una concepción que separa la ley de cualquier dimensión ética.

Otra forma de pensar una respuesta es en clave republicana. Para ello me voy a apoyar en los Discursos sobre la Primera D√©cada de Tito Livio, de Nicol√°s Maquiavelo. El florentino, recordemos, se√Īalaba que el motor de la libertad de la rep√ļblica romana fue la querella entre el ‚Äúpueblo‚ÄĚ y los ‚Äúgrandes‚ÄĚ, que se desenvolvi√≥ entre mediaciones institucionales que favorec√≠an, precisamente, la libertad.

Esa querella en gran medida se jugaba en palabras. Maquiavelo reconoc√≠a que los poderosos ten√≠an m√°s recursos que los pobres tambi√©n para expresarse, pero era enf√°tico en se√Īalar que el Estado ten√≠a la obligaci√≥n de explicar al pueblo los asuntos p√ļblicos y que, fruto de esa suerte de docencia, todas las personas ten√≠an la capacidad de emitir juicios basados en la comprensi√≥n de los temas. Afirmaba que todos somos ‚Äúcapaces de verdad‚Ķ cuando un hombre digno dice la verdad‚ÄĚ.

Acusados o calumniados. Esa dimensi√≥n √©tica de los asuntos p√ļblicos es vital para distinguir qu√© ‚Äúruidos‚ÄĚ son buenos y cu√°les no para la rep√ļblica. En efecto, ese compromiso con la verdad es un compromiso de franqueza con el otro. Por ello, Maquiavelo destacaba la centralidad que ten√≠an las acusaciones que exig√≠an las rendiciones de cuentas a los hombres p√ļblicos. Se refer√≠a a la importancia de los juicios porque, en base a las pruebas, el pueblo podr√≠a saber efectivamente qu√© pas√≥. No obstante, Maquiavelo distingu√≠a las acusaciones de las calumnias. Dec√≠a que estas se hacen sin pruebas y siembran sospechas disolventes. Por ello, agregaba, los hombres son acusados ante los jueces y calumniados en las plazas, donde no hacen falta pruebas. Las calumnias generan divisiones, facciones y caos.

La respuesta republicana es más robusta que la simplemente jurídica ya que la comprende: la envuelve en una dimensión moral que aloja un respeto por la verdad que supone concebir a los demás ciudadanos como pares de una vida civil organizada en base a derechos. No podemos prohibirle a nadie que diga lo que tiene ganas de decir. Pero los ciudadanos podemos exigir a quienes les depositamos el ejercicio del poder político que sean leales con la Constitución; es decir, con los ciudadanos. Esa lealtad incluye la obligación moral de discutir los asuntos comunes subordinando cualquier interés particular o especulación personal al bienestar general.

Compromiso. Quiz√° por eso, Maquiavelo sosten√≠a que las rep√ļblicas deben tener alguna instituci√≥n que las proteja de algunos ciudadanos que ‚Äúhacen el mal bajo la sombra del bien‚ÄĚ, porque ese proceso culmina expropiando al pueblo del entramado institucional que permite trabajar por una sociedad libre de otro amo que no sea la ley por su propia voluntad soberana.

Los argentinos sabemos que hay buenos jueces, buenos fiscales y funcionarios del sistema judicial que nos honran, pero tambi√©n sabemos que el sistema en su conjunto est√° sospechado. Expliqu√© mi posici√≥n en Rep√ļblica de la impunidad y sostuve, b√°sicamente, que el germen del problema yace en la forma en que funciona el poder pol√≠tico porque fue expropiado del pueblo, su aut√©ntico titular, en favor de una peque√Īa minor√≠a. Tambi√©n trac√© los contornos de un sendero que permita desandar ese camino y que, en √ļltima instancia, se inscribe en la necesidad de construir una rep√ļblica de ciudadanos mediante la creaci√≥n de dispositivos institucionales republicanos capaces de hacer efectivos los derechos constitucionales. Ello reclama un compromiso colectivo general de los ciudadanos con nosotros mismos y nos obliga a exigir explicaciones claras que permitan distinguir los ruidos buenos de los malos para la rep√ļblica.

*Fiscal Penal de la Nación.