Un ejemplo del riesgo de caer en malentendidos por la grieta

En el Correo de hoy se publica un mail de Liliana Hendel, quien firma como periodista, psicóloga y secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de la Municipalidad de La Matanza. Su envío excedía largamente el límite establecido para la publicación de la carta sin cambios (mil caracteres) por lo que se la ha despojado de algunos párrafos que no hacen al fondo del tema que plantea. Señala allí que en la edición del sábado 17, PERFIL ha publicado solo “las voces de quienes reclaman el ‘no cierre’” de la presencialidad en las escuelas, una postura editorial que este diario ha evitado en todos los casos en los que se presenta un tema conflictivo, polémico, sujeto a interpretaciones varias.

En verdad, debo darle la razón a la funcionaria, colega y lectora, aunque no comparto ni acepto algunos de sus argumentos, que forman parte –en su mayoría– de consignas sin otro sustento que el de la postura política del gobierno del que forma parte. De todos modos, he dado voz a la editora, Clara Fernández Escudero, quien respondió así al requerimiento: “Durante más de un año hemos venido cubriendo, además de todo lo relacionado con el cuidado extremo de la salud en función de las distintas etapas de la pandemia (y en todas las edades), las consecuencias de la falta de presencialidad y las situaciones que de ella derivan, en todos sus aspectos y con fuentes de todo tipo y procedencia, pero siempre –gusten o no– calificadas, algo que siempre nos rigió en PERFIL y que intentamos sostener aun dentro de nuestros diezmados y cada vez más limitados recursos para producirlas. El domingo (18) –y antes de que saliera el fallo de la Justicia porteña– salió otra nota a una página en la sección Política, también firmada por mí, donde queda explicada en detalle (y con fuentes) la posición del Ejecutivo nacional acompañada por otra nota, de un compañero, en la que habla la ministra de la Ciudad, un “equilibrio” que no vi en otros medios que sí “militan” temas (algo que, también sabés, solemos no hacer en PERFIL). Todo lo demás, a mi entender, es chicana.”

Vayamos por partes, porque se han dado dos situaciones con esta cobertura: una, la planteada por Hendel y aceptada como válida por este ombudsman, que no cuestiona –por el contrario, respalda– la ecuanimidad de la sección que depende de la editora sino específicamente la forma de transmitir información el sábado 17; la otra, referida a la edición y contenido del artículo “Expertos advierten sobre el impacto de cerrar las escuelas en los chicos”, firmada por Fernández Escudero e incluida en la página 8. Este ombudsman entiende que atribuir a “expertos” tal advertencia obliga a revelar quiénes son esos expertos para evitar interpretaciones erróneas o sesgadas. Cierto es que cita como fuentes a la Sociedad Argentina de Pediatría y a Unicef, pero no especifica qué expertos respaldan sus apreciaciones, y cita también un estudio del Observatorio Argentino por la Educación, del cual no se aportan datos tales como universo abordado, territorialidad, número de casos, método de consultas y otros imprescindibles para ser aceptados como válidos (casi una semana más tarde los publicaron otros medios, pero con diferentes modos de abordaje). El Oaple está integrado por empresas de primera línea como Despegar.com., Banco Galicia y Pampa Energía. Otra fuente citada es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, sin identificación del o los expertos anunciados en el título y, finalmente, el único nombre presente en el texto es el de Mariano Narodowski, quien fuera ministro de Educación y diputado nacional durante la gestión de Mauricio Macri. Es decir: el título es erróneo porque lo que anuncia no está en el texto expuesto con claridad, nombres y funciones de los expertos que le dan pie.