Una Argentina, distintas miradas

Después de todo lo que pasó en el Mundial, decir que la imagen internacional de la Argentina empeoró en julio es correcto, pero insuficiente. Las 312 menciones relevantes registradas por el Índice de Presencia Internacional (IPI) muestran que, durante el mismo mes, los medios más influyentes de Occidente observaron varias Argentinas diferentes: una economía con una evaluación mucho más equilibrada, una política interna más cuestionada por las reformas y los escándalos, una política exterior que mostró tensiones con Brasil y una imagen social más negativa.

El IPI, elaborado por Gorman Lee desde enero de 2025, monitorea las menciones relevantes sobre la Argentina en doce de los medios más influyentes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. Cada pieza es leída y clasificada según su tema, subtema, tono y grado de relevancia. El objetivo no es contar cuántas veces aparece la palabra “Argentina”, sino reconstruir qué aspectos del país consiguen ingresar en la agenda internacional, con qué valoración y en qué sistemas mediáticos repercuten. Esa combinación permite observar no sólo volumen, sino también cambios de percepción, temas emergentes y diferencias entre países y tipos de prensa.

El dato general de julio fue duro. El 57,7% de la cobertura tuvo tono negativo, el porcentaje más alto desde que comenzó la medición. Pero ese promedio oculta diferencias importantes entre temas. Economía y política económica, por ejemplo, registró apenas 35 menciones, el segundo nivel más bajo de 2026, aunque repartidas casi en tercios: 34,3% positivas, 34,3% neutras y 31,4% negativas. El respaldo de Kristalina Georgieva al programa económico, la inflación mensual de junio por debajo del 2%, la mejora de la calificación de Moody’s y el interés por minerales críticos convivieron con dudas sobre deuda, Vaca Muerta y nuevas etapas del ajuste.

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En Política interna ocurrió lo contrario. Hubo 35 menciones, sin un salto extraordinario de volumen, pero el subtema Reformas legislativas alcanzó su máximo desde enero de 2025, con 12 piezas. Migración, restricciones a extranjeros, propuestas fiscales y medidas contra deudores alimentarios fueron parte de una agenda que logró cruzar las fronteras. La cobertura fue 62,9% negativa y tuvo una particularidad geográfica: ABC y El País concentraron casi dos de cada tres menciones del macro.

La política exterior también cambió de naturaleza. El total cayó moderadamente, de 55 menciones en junio a 47 en julio, pero el subtema Otras relaciones bilaterales saltó de 11 a 21, mientras que Argentina como modelo político y económico retrocedió de 29 a 9. Brasil fue el principal foco: nueve piezas siguieron la confrontación entre Javier Milei y Lula, el apoyo a Flávio Bolsonaro y las respuestas institucionales brasileñas, todas con tono negativo. En junio, en cambio, la ayuda argentina a Venezuela había llevado a las relaciones bilaterales a un 72,7% de menciones positivas.

Las menciones que tienen que ver con el contexto latinoamericano ofrecen quizá el contraste más nítido. Cuando la Argentina apareció asociada a la disputa político-ideológica regional (Brasil, Lula, Bolsonaro, nuevas derechas regionales) la cobertura fue crítica o neutral. Cuando lo hizo como actor humanitario, lugar de acogida o participante en respuestas a crisis, la evaluación mejoró: las seis menciones del subtema Crisis regionales fueron positivas o neutras.

Eso es, en definitiva, lo que busca mostrar el IPI: no existe una sola imagen internacional de la Argentina. En julio convivieron una economía relativamente mejor evaluada, una política interna con cuestionamientos, una agenda exterior más conflictiva y una inserción regional cuya valoración cambió según el papel que asumió el país. El promedio sirve para medir el clima general; el análisis de sus componentes permite entender de qué está hecha realmente esa reputación.

* Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com