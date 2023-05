"A Juez o a Llaryora le vamos a plantear la falta de recursos humanos y los problemas en Salud"

Sergio Castro (66) es el nuevo secretario General del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), tras vencer con la lista Blanca en las últimas elecciones internas del gremio, el pasado 28 de abril. Proveniente del sector de la Salud Pública, al que ingresó en 1975, se identifica con la conducción del histórico dirigente del SEP –ya fallecido– Raúl Ángel Ferreyra.

“La militancia gremial se ejerce escuchando a los compañeros con sus necesidades y problemáticas en cada una de las reparticiones”, afirma Castro ante PERFIL CÓRDOBA.

–¿Eso marca alguna diferencia con la manera en que se venía dando en el gremio?

–No. La posición de (José) ‘Pepe’ Pihen como legislador, cuya postulación más allá de que hubo un ofrecimiento fue votada y aprobada por todos los compañeros, es importante porque creemos que un representante obrero esté en el ámbito legislativo para pelear más directamente lo relacionado a las modificaciones de leyes. Como en su momento lo hizo Pepe con el pase a planta permanente de los compañeros en la carrera administrativa que venía postergada de la época del gobernador (Ramón) Mestre. A esos espacios no hay que perderlos.

–Este es un año electoral y va a haber listas de candidatos. ¿El SEP quiere participar del armado de esas listas?

–Nosotros como gremio no podemos intervenir. Yo encabezo una lista pluralista en la que hay compañeros radicales, socialistas, independientes y de todos los sectores peronistas, y los respeto mucho a todos. Creo que no hay que mezclar las cosas, una es el ámbito gremial y otra el político, pero sí como movimiento obrero vamos a apoyar a aquellos compañeros que quieran postularse para intervenir y conformar listas en las próximas elecciones, de acuerdo a sus posiciones ideológicas, pero al margen del sindicato. En lo gremial quiero cumplir con lo que propuse en la campaña: sentarme a hablar con cada compañero, en cada una de las reparticiones, como nuevo secretario General del SEP, tanto en Capital como en el interior.

–¿Ese diálogo será también con los ‘autoconvocados’ de Salud?

–Estamos dispuestos a conversar. Más allá del reconocimiento que plantearon al Estado provincial por lo que sucedió en los años de pandemia, que tendrían que haber sido reconocidos inmediatamente, el gremio ya venía reclamando por la situación salarial en los sectores hospitalarios, pero el gobierno provincial no escucho esos planteos y sucedió lo que sucedió. Soy un convencido que todos tenemos que tener un instrumento que se llama gremio, si no hay gremio no se consigue nada, ni a nivel individual ni tampoco desconociendo a las organizaciones sindicales. Lo más correcto es el diálogo, sentarse a conversar y consensuar cuáles son las mejoras salariales y de trabajo que todos queremos.

–Este año habrá cambio de gobierno en la provincia y hay dos candidatos, Martín Llaryora y Luis Juez, que se posicionan como eventuales triunfadores. ¿Qué expectativas tienen con respecto a uno y otro?

–A nosotros, como sindicato, nos gustaría saber cuál va a ser la propuesta que van a tener. Hay dos candidatos fuertes, que la gente va a definir con su voto y nos gustaría saber cómo se van a alinear respecto a nuestras expectativas. Sí, nos vamos a sentar a dialogar, pero estamos preocupados por la situación de los compañeros del sector de la Salud y en cuando a la administración central también hay problemas de falta de recursos humanos. También queremos saber qué decisión se va tomar en el Ministerio de Finanzas, donde se vienen manejando con el sistema virtual y no hay ninguna ley que regule esa forma de trabajo. Estoy hablando de los compañeros que trabajan en el Registro de la Propiedad, en Rentas, en Catastro, en el Registro Civil y la IPJ (Inspección de Personas Jurídicas), así como las compañeras que trabajan en el Paicor y que han sido abandonadas. Este mecanismo se ha sentido mucho en el interior de la provincia, en lugares donde no cuentan con buenas condiciones de trabajo. En su momento, el SEP elaboró un proyecto que Pihen presentó en la Legislatura, pero nunca se trató.

–Se habla mucho de reforma laboral. ¿Qué posición adoptará el SEP al respecto?

–Tomaremos una posición en el momento que se plantee. Ahora, el problema más serio que tenemos en la administración pública y más que todo en los sectores hospitalarios, es la falta de recursos humanos. Estuve en la recientemente inaugurada Maternidad Provincial que ha quedado muy linda, pero en la que lamentablemente hace falta más personal. Están hablando de aproximadamente 85 personas más en el área de enfermería, específicamente. Además, está la gente que se ha jubilado cuyos puestos no han sido cubiertos. Nosotros venimos reclamando que se establezca el 2X1, que gente que se jubila automáticamente se implemente el ingreso del reemplazante y dejar de lado la precarización laboral que existe en todo el territorio provincial y que hace que haya algunos profesionales que están cobrando $ 76.000.

–¿Cómo evalúan la situación de los jubilados provinciales?

Ese es un tema sobre el que vamos a seguir reclamando fuertemente. Los jubilados en general y los provinciales en particular vienen perdiendo desde hace muchos años. En nuestro caso, nos interesa particularmente lo que ocurre con nuestros jubilados, los provinciales, que ven desaparecer el 18% de sus aportes. Los pasivos de la provincia quieren y deben volver a cobrar el 82% de sus haberes. Eso tenemos que lograr.

–Otro reclamo insistente es el de la obra social de la Provincia.

–Sí, con el Apross (Administración Provincial del Seguro de Salud) también tenemos un trabajo que realizar. He recorrido todo el territorio provincial y en todo el interior recibí el mismo reclamo, que la cobertura de la obra social provincial no cumple con sus objetivos. Me han planteado casos realmente preocupantes, como el de una paciente que quiere ser atendida por un ginecólogo, por ejemplo, y tiene que pagar un plus de $ 8.000 o $ 9.000. Especialidades que no tienen cobertura y los afiliados tienen que viajar a la Capital para hacerse atender. Los médicos están cobrando coseguros del Apross que van de $ 360 a $ 580, cuando un médico del Pami percibe $ 1.200. Hay que ajustar esto.