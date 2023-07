¿A quién le sacan votos Juan Pablo Quinteros y César Orgaz?

En una mesa de café de un tradicional bar de zona norte, un abogado que dijo no estar enrolado en ninguna de las coaliciones mayoritarias, razonaba sobre el origen de los votos que podrían llegar a obtener los candidatos a intendente Juan Pablo Quinteros (Somos Córdoba) y César Orgaz, de Encuentro Vecinal, la agrupación que lidera Aurelio García Elorrio.

“Desde mi punto de vista, tanto Quinteros como Orgaz tendrán bastantes votos y el gran perjudicado será Juntos por el Cambio, porque votantes de esa coalición, tal vez desencantados, aporten sufragios a estos postulantes emergentes”, decía el hombre. En la mesa, dos dirigentes políticos vinculados al radicalismo escuchaban con atención.

Dudas en Villa María en medio de la danza de nombres

El 1 de octubre, Villa María elegirá intendente y a menos de tres meses para los comicios abundan las dudas entre los principales armadores del PJ.

Con Martín Gill impedido de ir por la reelección, la danza de nombres del oficialismo es amplia. Eduardo Accastello, quien no tiene una buena relación con Gill, se ilusiona con un apoyo masivo de su candidatura. Sin embargo, no es el único: también figuran Nora Bedano, con apoyo de Gill; Marcos Bovo, secretario de Comunicaciones de Schiaretti; Eduardo Rodríguez, abogado de Gill y secretario de Gobierno y Asuntos Legales; y Luis Negretti, actual rector de la UNVM, entre otros.

Los armadores provinciales del PJ tienen dudas. Villa María es una ciudad clave en la futura gestión de Martín Llaryora como gobernador. La elección del 25 de junio dejó muchos heridos y muchos miran de reojo a Gill por la magra cosecha en el departamento San Martín. Accastello tampoco termina de conformar debido a que aún hay algunas causas judiciales que no se cerraron y temen que puedan ser puestas sobre la mesa durante la campaña.

A todo esto, frente al peronismo todo hace suponer que estará Darío Capitani, el candidato del PRO que buscará nacionalizar la elección y contará con el apoyo de referentes nacionales de Juntos por el Cambio.

Llamosas oxigena gabinete y mira al 2024

Si bien se venían barajando cambios en el gabinete de Juan Manuel Llamosas en Río Cuarto, las elecciones del pasado 25 de junio, con resultados que no fueron los esperados, aceleraron los tiempos.

Desde el llamosismo consideran que era necesario un golpe de timón y rodearse de sus más leales funcionarios. Por tal motivo se fusionaron áreas para que el esquema de gobierno sea lo más compacto posible.

Guillermo De Rivas quedó a cargo de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, luego de la fusión de Gobierno y Participación; Gastón Maldonado ahora ocupa la Subsecretaría de Gobierno y Comunicación (otra de las áreas que se fusionó); Diego Pérez quedó a cargo de la Subsecretaría de Servicios Públicos. Gustavo Dova, en tanto, está al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Ricardo Rojas quedó a cargo de la Subsecretaría de Políticas Sociales.

Este será el equipo confirmado de cara al 2024, fecha en que el Imperio del Sur elegirá a su nuevo intendente, y donde Llamosas no puede ir por un nuevo mandato.

Los nombres de Agustín Calleri, Adriana Nazario y Guillermo De Rivas pican en punta entre los posibles candidatos del oficialismo.

Sikora salió con los tapones de punta

La referente libertaria en Córdoba y candidata a intendenta de Capital, Verónica Sikora, cuestionó en duros términos a los candidatos deloredistas César Chesarotti y Jésica Rovetto Yapur, vinculados a investigaciones judiciales por presuntos casos de narcotráfico. Sin eufemismos, les pidió la renuncia a ambos y no dejó pasar la oportunidad para redoblar sus cuestionamientos a Juntos por el Cambio.

“Verónica venía haciendo agua en toda la campaña y aprovechó esta denuncia contra candidatos deloredistas para sacar un poco la cabeza. Sabe que el episodio con Luis Juez la dañó y ahora busca recuperarse”, comentó un consultor político, con años en el seguimiento de procesos electorales.

Cuando habló del “episodio con Juez” se refería a la crítica que formuló la dirigente de Milei contra el senador nacional por haber llevado a votar a Milagros, su hija discapacitada.

Passerini y su ilusión de tomarse “un vermucito” con Insúa

Se sabe que el candidato a intendente por Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Passerini, es muy futbolero y fanático de San Lorenzo. La campaña electoral lo tiene a mal traer y casi no tiene tiempo de ver a su equipo favorito.

Sin embargo, el propio Passerini contó, antes de entrar a un programa de televisión, que la semana pasada terminó su actividad y se hizo un tiempo para ver el segundo tiempo de San Lorenzo con Independiente Medellín, partido que terminó con la victoria de Santo.

Este fin de semana, el elenco “cuervo” llegó a Córdoba para jugar con Belgrano y un amigo del candidato lo invitó a una reunión con el DT, Rubén Darío Insúa. “Estoy encantado con la invitación porque me ilusiona tomarme un vermucito con RDI, pero la campaña me tiene mal y me parece que tengo un compromiso… veré como hago”, dijo Passerini sin perder las esperanzas.