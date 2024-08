En el marco del mes aniversario del Paseo del Buen Pastor, entre el lunes 5 y el jueves 8 pudo verse en el espacio provincial la obra ‘El árbol de la vida’, que el artista visual instaló en el corazón de la Capilla.

Una gran estructura que se erige imponente, dividida en 120 pantallas led que le dan forma a un árbol en cuyas hojas puede verse el ciclo completo de la vida.

Estudioso de las disciplinas más disímiles, Colman elaboró su árbol valiéndose de proyecciones que van desde el big bang hasta las tres capas darwinianas de la evolución; desde la inteligencia artificial y los cuatro jinetes del apocalipsis hasta la implosión de los agujeros negros. Luego un apagón, y todo vuelve a comenzar.

“Soy un estudioso de todo. Me gusta leer sobre los sumerios hasta cosas del apocalipsis y me gusta mezclar las teorías con lo esotérico. El ciclo que proyecto dura en total tres minutos y son 18 videos proyectándose simultáneamente. Además tiene un track de música con sonidos de la (sonda espacial) Voyager, el sonido que tomaron unos alemanes cuando hacían crecer unas plantitas y música electrónica mía para los momentos de tensión”, detalla el artista.

Para aprovechar todo el espacio que le ofrecía la Capilla del Buen Pastor, la instalación se complementó con mapping simulando las galaxias en la cúpula y a los costados del árbol: la luna y la tierra haciendo el yin y el yang. “No quería que el espacio me ganara; las galaxias en la cúpula me sirvieron para que el árbol se viera como colgado en el cosmos, suelto. Además, como me gusta que los visitantes interactúen con mis obras, a la entrada armé una mesa llena de frutas para que ellos luego se las lleven a sus casas”, finaliza.

La obra de Colman fue expuesta por primera vez en la segunda edición de ConArte CBA en julio pasado y podrá volver a verse en la nueva edición de Affair, en Buenos Aires, a fines de agosto.

Inauguró ExpoArte 2024 en la UCC

El lunes pasado quedó inaugurada en el campus de la Universidad Católica de Córdoba una muestra colectiva de arte y diseño contemporáneo.

En el marco de la apertura, el artista plástico Elian Chali brindó una conferencia sobre su obra y el arte en general.

Esta octava muestra, organizada de manera conjunta con la Facultad de Arquitectura, expone una serie de pinturas, esculturas, fotografías y objetos de diseño, que reúne a importantes artistas plásticos de nuestro medio.

Con entrada libre y gratuita, la muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 10 a 18.

Llega a Córdoba la Camerata Bariloche

Dirigida por el maestro Freddy Varela Montero, el próximo jueves 15 de agosto se llevará a cabo en el Teatro del Libertador San Martín un concierto a cargo de la Camerata Bariloche.

Fundada en 1967, esta orquesta de cámara marcó un altísimo estándar de calidad, reconocido a nivel mundial y demostrado en sus giras nacionales e internacionales.

Organizado por la Fundación ProArte Córdoba en el marco de su Ciclo de Abono 2024, el programa contempla: Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento I K. 136, en re mayor; Felix Mendelssohn, Sinfonía en si menor (MWV N° 10); Pablo Sarasate, Navarra, para dos violines y orquesta de cuerdas; Pyotr I. Tchaikovsky, Serenata para cuerdas en do mayor Op. 48 y Astor Piazzolla, Fuga y Misterio -Muerte del Ángel - Escualo.

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro y en Autoentrada (Plateas $25.000, Cazuelas $20.000, Tertulias $15.000, Paraísos $9.000. Palcos $90.000 y Palcos Cazuelas $60.000).

Se viene la segunda edición de Gala Faro

El miércoles 14 de agosto a partir de las 20, se llevará a cabo en Cartof (Av. Carlos F. Gauss 5939) la segunda edición de la Gala Faro.

“Este evento tiene como objetivo principal recaudar fondos para seguir desarrollando actividades y acciones que potencien el trabajo de las galerías de arte de Córdoba y fortalezcan la escena local. El propósito de seguir promoviendo y profesionalizando el sector afianzando vínculos actores de escena cultural cordobesa”, dice María Wonda, de la comisión directiva de Faro.

El valor de la entrada es de $36.000 (treinta y seis mil pesos) por persona y desde Cartof acompañarán con una degustación de tapeo y vinos de Terraza de los Andes.

Durante el evento habrá sorteo de obras de artistas como Dolores Cabanillas, Federico Mesaroli, Luis Wells y Dalmacio Rojas, entre otros”.

Tadeo Muleiro en The White Lodge

Hasta el 15 de noviembre podrá verse en el espacio ubicado en Emilio Olmos 15, 4o N, la muestra individual de un artista cuyo trabajo se encuentra atravesado por una fuerte influencia del arte folclórico de múltiples culturas originarias alrededor del mundo.

Según el propio artista, la génesis de la obra en exposición surgió en 2023 cuando retomó la lectura de un libro llamado ‘El Libro de los milagros’, una reproducción de un manuscrito ilustrado del siglo XVI del Renacimiento.

“El texto está repleto de imágenes de visiones en donde eclipses, luces de fuego en el cielo y el nacimiento de animales extraños eran premoniciones de un inminente Apocalipsis. Todas esas bellas ilustraciones me llevaron a fantasear con posibles imágenes de nuestro final”, detalla. Y fue reflexionando sobre la incertidumbre actual e ideó una serie de piezas textiles en las que, aquellas señales apocalípticas, se entremezclan dejando ver un obelisco envuelto en llamas, manos emergiendo de las profundidades de un fuego nocturno o un meteorito dispuesto a convertir nuestros cuerpos en polvo de estrellas.