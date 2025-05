El Suoem realizó 15 cortes en simultáneo y Passerini llamó a una solución “con bisturí”

El Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) llevó adelante este jueves por la mañana una jornada de protesta con 15 cortes simultáneos en distintos barrios de Córdoba. La medida fue parte del llamado del gremio a un "quilombazo" en defensa del salario, en rechazo a la precarización laboral y en oposición a la creación del Ente de Servicios y Obras Públicas.

Desde las 10 de la mañana, los cortes se concentraron en inmediaciones de los CPC de Argüello, Empalme, Villa Libertador, Monseñor Pablo Cabrera, Ruta 20, Pueyrredón, Rancagua, Centro América, Colón y Jardín, además de otros puntos estratégicos como Salta y Sarmiento, Paraguay y Laprida, y Cañada y Caseros. La circulación estuvo restringida para autos particulares, aunque se permitió el paso de taxis y colectivos.

"Participaremos todas las reparticiones, por lo que la atención en el municipio estará muy resentida", había advertido el gremio el día anterior.

Passerini y el "bisturí"

En paralelo a la protesta, el intendente Daniel Passerini descartó la posibilidad de aplicar recortes severos para enfrentar la crisis financiera del municipio. "No sé manejar una motosierra. Soy médico y soy de manejar un bisturí", declaró en el streaming Distrito Federal, en alusión a las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

Passerini sostuvo que el conflicto con el Suoem debe abordarse de manera racional y con diálogo: "Esto no se resuelve con bravuconadas ni con violencia en la calle. Nunca se resolvió así". También destacó que su gestión tomó medidas de contención del gasto, como el congelamiento de sueldos para funcionarios hasta agosto: "Siempre tiene que imperar la razón, no imponer la razón. Porque el que impone la razón, no tiene la razón".

La protesta del Suoem se enmarca en un contexto de tensión creciente en el municipio, que en las últimas semanas enfrentó renuncias masivas y reclamos por condiciones laborales. Un conflicto que se mantiene desde el año pasado con interrupciones dadas por conciliaciones obligatorias, pero que en estas semanas se reavivó con fuerza.