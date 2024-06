Aeropuerto de Córdoba: por una asamblea hay demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas

Empleados de Aerolíneas Argentinas realizan este martes una asamblea que provoca demoras y reprogramaciones en los vuelos de la empresa en el aeropuerto internacional Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba.

La protesta se realiza aparentemente por el despido de un operador de rampa, según informó Cadena 3.

“Veranito de San Juan”: ¿pueden volver los mosquitos en Córdoba?

La asamblea afecta sólo a los vuelos de la línea de bandera y causó malestar entre los pasajeros que debían salir esta mañana desde la estación aérea local.

La protesta podría prolongarse hasta el turno de las 14 o extenderse durante toda la jornada, de acuerdo a lo publicado por la emisora cordobesa.

Hasta ahora no hay información oficial sobre cuándo y cómo se resolverá el conflicto laboral, ni mayores precisiones sobre la salida de los vuelos.

La verdad de los comedores en Córdoba: son 483 comedores "populares" que reciben asistencia estatal

Testimonios

“No me puedo arriesgar a quedarme hasta las 10 por las dudas porque ya me cambiaron de Ezeiza a Aeroparque”, explicó una pasajera que tiene un vuelo con destino a Barcelona.

"Tengo que hacerme una quimioterapia en Buenos Aires. Cada 21 días viajo en Aerolíneas porque siempre salimos a tiempo. Ahora no sale. Me saqué un boleto en Jetsmart. No me garantizan un vuelo", contó otra pasajera en diálogo con Mitre Córdoba.