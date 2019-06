Alberto Fernández prepara su arribo a Córdoba

El kirchnerismo local tuvo una especie de revival en las últimas semanas con el lanzamiento de la fórmula compuesta por Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La confirmación del binomio envalentonó a varios que no habían encontrado lugar en el nuevo armado del PJ local que se produjo tras la muerte del exgobernador José Manuel de la Sota. Lo cierto es que, el lanzamiento, a días de la amplia victoria del gobernador reelecto Juan Schiaretti terminó con varios activando los celulares para llamar a Buenos Aires y buscar dos cosas: un lugar en las listas y colgarse la cucarda de organizar un acto K en Córdoba. Lo primero viene con internas; lo segundo ya tendría fecha y sería el 15 de junio, una semana antes del cierre de listas. Para ese sábado está previsto el armado de un acto con la presencia de Alberto Fernández en la sede de Luz y Fuerza, gremio opositor al gobierno de Juan Schiaretti. En el PJ local empiezan a tomar nota de quiénes dirán presente en la jornada sabatina.

Boleto por decreto liberó a varios de presiones

El cierre de la semana tuvo en Córdoba el polémico aumento del boleto de colectivo por decreto que impuso la gestión de Ramón Mestre y que llevó el costo de $23,70 a $28, más de cinco pesos, pero menos de los $30,25 que habían pedido los empresarios en la semana para que se fijara el precio. El incremento, que se terminó dando por decreto y sin que pase la discusión por el Concejo, a raíz de la ordenanza que se votó el año pasado con la aprobación del oficialismo para que los aumentos que no superen el IPC puedan ser autorizados directamente por el Ejecutivo, salvó de las presiones a varios. En primer lugar, en el cuerpo legislativo municipal cuentan que los ediles radicales respiraron aliviados porque si el debate entraba al recinto, varios querían evitar quedar expuestos por un gobierno que está en salida. Además, al oficialismo se le podía complicar conseguir los votos y allí tendría que recurrir a un sector de la oposición; y ahí, donde algunos tienen ese rol ahora, a partir de diciembre serán oficialismo, con lo cual convenía acompañar un aumento ahora y no hacerlo cuando toque gobernar, razonan algunos. Y por último, otro que intentó evitar el costo político fue el propio intendente, porque con él de vacaciones el aumento lo terminó firmando el viceintendente Felipe Lábaque, quien ya dijo que no seguirá en la política después del 10 de diciembre.



“Pululan las consultoras”

En el Palacio 6 de Julio algunos funcionarios empezaron a poner el celular en “modo avión” y este pasó a ser un reclamo recurrente de aquellos que tratan de ser lo más prolijos posibles para cerrar la gestión. En medio de una transición que será larga. “El tema es que varios empezaron a pensar en qué van a hacer después de diciembre. Por ahora, te puedo decir que pululan las consultoras”, se despachó en la semana un radical molesto por las últimas decisiones que se dieron en el partido y que reconoce lo difícil que será superar lo ocurrido el 12 de mayo. “Parece que algunos no tomaron noción de lo que pasó en el interior, se perdió todo. Es muy grave lo que pasó en los departamentos; se ganó uno solo y acá en la Capital parece que no se enteraron. ¡Eso en el interior es muy grave!”, bramó el correligionario. Entre los que empezaron a averiguar qué harán después de diciembre está el joven radical Agustín Torres, uno de los más polémicos en medio de la interna, funcionario mestrista pero que, en plena disputa, activó también el contacto con algunos que estaban cerca de Negri. Dicen que ahora, también se acercó al intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés.



La interna K en el acto del Cordobazo

El acto por los 50 años del Cordobazo el pasado miércoles tuvo el protagonismo compartido entre los referentes locales y aquellos que llegaron desde Buenos Aires. Como es el caso de Hugo Yasky, Pablo Miceli y Roberto Baradel, que estuvieron en el palco junto a los cordobeses Mauricio Saillén y Gabriel Suárez. Los que estaban al lado del escenario no ocultaron lo que sucedió minutos antes de que empezara el acto: la diputada nacional Gabriela Estévez quiso subir al escenario y un sector cercano a Saillén se lo impidió. Dicen que la parlamentaria se retiró, fue por un café y que alguien la llamó para invitarla a subir y tener su lugar. No son pocos los que observan la disputa entre la diputada y el sector que pretende impulsar la candidatura de Saillén en la lista de diputados acompañando la fórmula Fernández-Fernández. Nómina en la que se anotan también Tomás Méndez, Martín Fresneda, Eduardo Di Cola, Atilio López y Malvina Tosco.

Se calienta la campaña en Carlos Paz

A casi un mes de la elección en Villa Carlos Paz, comicios que se producirán el domingo 30 de junio, la campaña empieza a levantar temperatura. Se sabe que Esteban Avilés, actual intendente y legislador provincial electo por Hacemos Por Córdoba, no continuará en el cargo y designó a Daniel Gómez Gesteira como el candidato para sucederlo. Un sector de la oposición acusó esta semana al oficialismo de la ciudad de distribuir folletería con los actuales empleados municipales. Acusación que se produjo en la misma semana que se supo que la actual gestión, en 2018, se quedó con el récord de mayor cantidad de nombramientos: 1503 empleados en todos sus rubros, contra los 1183 de 2012, en el primer año de la actual gestión.