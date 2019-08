¿Alberto Martino a Deportes después de diciembre?

Hoy se llevarán a cabo las elecciones en la ciudad de Río Tercero para elegir al sucesor de Alberto Martino, el actual intendente que no puede ir por la reelección, tras su segundo mandato. Al margen de los candidatos que están en carrera, esta semana un peronista del departamento Tercero Arriba se animó a adelantar cuál será el futuro del jefe comunal radical muy cercano al gobernador Juan Schiaretti. Fuera de las listas a legisladores provinciales, a diferencia de su compañero y amigo, el carlospacense Esteban Avilés, el destino del ‘Flaco’ Martino estaría en la Agencia Córdoba Deportes a partir de fin de año. “Llega con el argumento de que la ciudad fue elegida la Capital Nacional del Deporte aparte de la buena relación que construyó con el peronismo. Cada vez que había un gesto desde el Panal a los intendentes opositores, Avilés y él estaban al lado del ‘Gringo’”, contó el peronista. La duda es si va al directorio o a la presidencia, de donde sale Medardo Ligorria y donde suena Agustín Calleri. “No te olvidés que es delasotista”, se sintió de una voz del Centro Cívico.

Hay dudas sobre la proclamación municipal en septiembre

Esta semana se puso en discusión la proclamación de las autoridades municipales y la consiguiente comisión de transición que se debe dar en el ámbito del Concejo. En esta sección se adelantó que los dos equipos no tenían apuro por ahora y podrían postergar el acto unas semanas, pero trascendió la posibilidad de que la proclamación sea el 10 de septiembre y que la transición arranque a los días. Bueno, hay mestristas que dudan de las intenciones del entorno de Martín Llaryora de arrancar con el trabajo antes de tiempo. “No sé si ellos están tan seguros de arrancar ahora. No está fácil para que agarren y se pongan a laburar tres meses antes de asumir. Por ahí queda para octubre”, sospechan algunos conocedores de la gestión municipal.

El Rally preocupa en El Panal

“La carrera no está descartada ni confirmada. Yo diría en stand by. Hace tres o cuatro años que hay un gran desfasaje entre ingresos y egresos, y los últimos eventos económicos afectan considerablemente a la organización”.

Las declaraciones que la semana pasada le realizó a PERFIL CORDOBA el coordinador general del Rally de Argentina, David Eli, no pasaron inadvertidas en la Casa de Gobierno.

“Estamos preocupados. Con un dólar a 60 pesos las cosas se complican, y esto es en euros”, admitió un funcionario provincial. “En 2020 se cumplen los 40 años de la competencia y no hay dudas de que se trata de una edición histórica, pero la verdad es que todo lo del año que viene está bajo análisis”, añadió la fuente. Meses atrás, el paso del Rally de Argentina por las serranías cordobesas promovió un movimiento económico de 800 millones de pesos.



Enojo macrista con Lacunza

La semana arrancó con el cambio en el gabinete nacional: la salida de Nicolás Dujovne en Hacienda para el ingreso de Hernán Lacunza. Charlas, reuniones y presentación en sociedad el pasado martes por la mañana antes de la apertura de los mercados. Hasta ahí, todo ok. Lo que se conoció por la tarde fue el enojo del macrismo cordobés ante un ministro que terminó hablando de “transición”. “Esperá un poco, no te adelantés. ¿Cómo vas a hablar de transición cuando todavía falta octubre? Está difícil pero no empecemos a bajar los brazos”, rezongó un referente del PRO en la provincia.

Alivio por la continuidad de Monserrat

El viernes se llevaron a cabo las elecciones en Uepc y el gremio docente ratificó la continuidad de Juan Monserrat, el dirigente que llega a los 14 años al frente del sindicato. Donde hubo alivio y hasta signos de tranquilidad por esto fue en el Centro Cívico porque no cambian el interlocutor en medio de las negociaciones con los estatales y la crisis, pero además porque Monserrat es un sindicalista con diálogo con los Fernández. Igual, cerca del gremialista dicen que no le gustó que no haya existido un gesto desde el Panal en estas dos semanas en las que se buscó una foto con Schiaretti o Massei para mostrar algún acercamiento paritario. Parte de la agenda sindical del viernes por la tarde estuvo también en el encuentro de Fernando “el Chino” Navarro con las 62 Organizaciones. El albertismo sigue sumando centrales sindicales cordobesas.