Alicia Peressutti acusa a la fiscal de ser una “perseguida judicial” por su labor social en Villa María

Con un mensaje que se viralizó anoche, la exauditora de Villa María y actual directiva de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Alicia Peressutti, se refirió a detención durante cinco días y a la causa que la relaciona con los demás involucrados en la organización “Vínculos en Red”.

Entre otras cosas, se preguntó si no es casualidad que la detención se dio justo el día de cierre de listas, donde sonaba como integrante de una de ellas. También le pidió a la Fiscalía General que aparte a la fiscal Juliana Companys.

Efecto Milei: peligra la visita del papa Francisco a la Argentina y a Córdoba

En la dura carta de la titular de Vínculos en Red y amiga del papa Francisco, comienza relatando el procedimiento de detención del viernes 1 de septiembre, en donde, según palabras de Peressutti: “me venían siguiendo, el auto naranja. ¿Saben qué pensé? Que podía tener que ver con una denuncia complicada en el tema trata. Y me estaba preparando para que me boletearan, le pedía a la Virgen que, si ocurría lo peor, mis hijos no fueran testigos de la masacre. Cuando salí del supermercado y empezó la detención, juro que no entendía nada. Me estaban trasladando y la noticia ya estaba en todos los portales”.

Luego de la detención, la funcionaria nacional relató que “me encerré en mi casa a no dormir, a no hablar casi porque la garganta se me cierra y no puedo gritar lo injusto de esta injusticia”.

Compre sin IVA: quiénes están excluidos del programa

Peressutti asegura en la carta hecha pública que se considera una perseguida judicial por su labor en la organización que lucha con la trata y la violencia. “Soy una perseguida judicial. Una funcionaria judicial -fiscal provincial- me privó ilegítimamente de la libertad e hizo abuso de poder, destruyendo mi vida y la vida de quienes me rodean. Me trasladó a mí sola a Bouwer, a Lorena y a Graciela las dejaron en el calabozo de la calle Piedras -cerca de la familia-. Me arruinó completamente la vida y la de mi familia. Veintisiete años luchando contra la mafia para que me hagan esto”, aseguró la exauditora de Villa María.

“No puedo luchar contra la trata, como hice por casi treinta años. Cuando vienen por los indefensos, las Instituciones tienen que salir de su letargo y funcionar para protegerlos”, reclamó Alicia Peressutti.