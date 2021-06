Alivio en industrias, comercio y construcción por “luz verde” para esos sectores

La contracara de la tensión y angustia que viven los comerciantes con negocios en shopping, galerías comerciales o de rubros inhabilitados fue el alivio que se vivió en los sectores de la construcción privada, el comercio minorista en general y la industria.

En la semana, directivos de cámaras empresariales vinculadas a la obra privada manejaban la hipótesis muy firme de que se venía un nuevo confinamiento más agresivo, que incluiría a su actividad. “Hay preocupación porque no pueden ser que hagan una distinción entre la obra pública, que estuvo habilitada durante los 9 días de confinamiento de mayo y la obra privada que no. Es la misma actividad, con los mismos protocolos, no tiene sentido, nos quieren hacer tragar un sapo”, manifestó un dirigente a este medio.

Finalmente, el sector zafó de un nuevo encierro y, con protocolos, restricciones horarias y algunas disposiciones puntuales –por caso, para la obra privada en vivienda habitada sólo se permite el trabajo en exteriores-podrá mantenerse operativo.

Hasta las 19, todas las industrias también podrán trabajar. Desde la UIC remarcaron que “estamos de acuerdo con que se haya planteado la continuidad de industria y comercios. Eso nos genera a los empresarios un gran compromiso para implementar de manera estricta todos los protocolos. Ya estamos previendo hablar con los trabajadores, para que no haya reuniones sociales y seamos estrictos en los cuidados. Hay alivio, creo que hubo comprensión, veníamos pidiendo día a día que se trabaje sobre soluciones reales”.

Finalmente, el comercio minorista no esencial fue el que más respiró al confirmarse el alcance de la nueva fase. “La verdad es que nosotros trabajando bajo la campaña de que el comercio minorista no es lugar de contagio creemos que se logró un reconocimiento a esto. Nos parecía que no debíamos seguir clasificando a los comercios en esenciales y no esenciales según su rubro, sino en si eran potencialmente de riesgo y no”, señala Ezequiel Cerezo, al frente de la Fedecom.

Y sobre el cierre de shopping y galerías que afecta a cientos de comerciantes expresó: “lamentamos el tema de los shoppings, porque son espacios muy controlados, muy cuidados. Quizás para ellos se podría haber reducido el aforo, pero no hacerlos cerrar y menos hasta el día 18, en víspera del Día del Padre que es el 20. No hay ninguna posibilidad de que vendan la temporada que ya han adquirido. Nos llamaron comerciantes que tienen locales adentro de los shoppings preocupados porque pierden la temporada que ya adquirieron, eso es una barbaridad. Esa es la falta de previsión que siempre decimos. Nos queda un sabor agridulce. Celebramos que el comercio minorista pueda abrir y pueda trabajar sin restricciones en general, pero a la vez solidarizarnos con los que no pueden hacerlo. Entendemos que reduciendo el aforo y cuidando como se venía haciendo con protocolos no hay demasiado riesgo en los shoppings”.