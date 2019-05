Alojamiento low cost para escaparle al frio

R.P.

En junio y septiembre, New Point Miami ofrece tarifas únicas para escapar de las bajas temperaturas y recargar energías, en uno de los destinos top five de argentinos y cordobeses, en particular.

El Castle Beach Club, ubicado en Collins Avenue 5445, Miami Beach, es un edificio luminoso, flamante y fiel a la mística playera de la ciudad. En su interior, alberga los apartamentos de New Point Miami.

En el centro de Miami Beach y a tan sólo 35 km del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale y a 15 km del Aeropuerto Internacional de Miami, el complejo ofrece cercanía a la infinidad de atracciones de la mítica ciudad de Florida.

El distrito artístico de Wynwood, con sus bares y opciones gastronómicas; las megatiendas de Midtown Miami; South Beach, con sus famosas y comerciales Lincoln Road y Ocean Drive; Aventura Mall y Dolphin Mall, ideales para hacer shopping sin culpas, y por supuesto, a minutos de las playas más hermosas de Florida.

New Point Miami cuenta con opciones de alojamiento en categorías Dúplex, Penthouse y apartamentos Studio, con diferentes vistas: a la bahía, a la ciudad o al océano. Algunas de las comodidades que ofrecen los aparts son cafetera, heladera pequeña, microondas, TV Led, aire acondicionado, vajilla y menage, tostadora, teléfono, plancha, baño completo con toallas y amenities, caja de seguridad y, en categorías Suite, Penthouse y Dúplex, cocina y heladera grande.

Los servicios también incluyen parking gratuito, WiFi y llamadas a Argentina sin cargo, asistencia multilingüe las 24 hs, servicio de limpieza día por medio y parador exclusivo con toallas y sombrillas de playa, que están disponibles en la promo especial de temporada baja.

Por ejemplo, New Point Miami promociona su departamento Studio con vista a la bahía, para cuatro personas, desde US$ 90 (más tax y resort fee) durante junio y septiembre.

La propuesta configura una opción ideal, tanto para familias, grupos de amigos o parejas, ya que, además de ofrecer salida directa a la playa, gimnasio, piscina, cancha de tenis, restaurante y tiendas, propone en cada apartamento funcionalidad y comodidad combinando con toques minimalistas descontracturados.

Con el lema ‘tu casa en Miami Beach’, el personal, cálido y atento, está a total disposición de los requerimientos de sus huéspedes para hacer de New Point la mejor experiencia.

CONSULTAS Y RESERVAS

info@newpointmiami.com

reservations@newpointmiami.com

http://newpointmiami.com/es/

5445 Collins Avenue, Suite CU 15.

Miami Beach, Florida 33140. Estados Unidos

Toll Free. +1 (888) 271-0415

Tel. (305) 397.8952

Facebook: New Point Miami

Instagram: newpointmiamiok