Ángel Rossi se enteró por un feligrés que fue designado cardenal: “Fue un bombazo”

El arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi, se enteró este domingo por un feligrés que fue designado cardenal.

"Cuando estoy por salir hasta el altar, se me acerca un feligrés y me dice que el Papa me nombró cardenal. Digo: 'Debe haber sido un error, tengo que ir a Roma por el sínodo'. Pero me enteré así, yendo hacia el pasillo hacia el altar. Fue un bombazo", relató a Cadena 3.

"Ahora tengo que ir al sínodo en octubre de este año y el próximo. Y si el Papa convoca la función, es dar una mano en el gobierno a modo de consejo para lo que necesite. También están para la elección del nuevo Papa cuando se junta el cónclave", agregó en declaraciones a la emisora cordobesa.

Además destacó los nombramientos como cardenales del cordobés Víctor “Tucho” Fernández, también recientemente designado prefecto de Dicasterio de la Doctrina de la Fe, y del fraile capuchino Luis Pascual Dri, quien fue confesor del sumo pontífice.

“Somos los tres argentinos y me siento muy acompañado de estos dos grandes. Demuestra el cariño y la cercanía del papa Francisco”, aseguró Rossi.