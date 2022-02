Aníbal Pachano: “En el espectáculo hay que dejarle el lugar a las nuevas generaciones”

Una de las grandes propuestas teatrales que se presentan esta temporada en Villa Carlos Paz es ‘Así... vuelvo’, el espectáculo con el que Aníbal Pachano decidió despedirse de los escenarios “para dar lugar a las nuevas generaciones”, según él mismo se encarga de explicar en cada función. La obra pone en escena un espectáculo de alta calidad artística, el cual culmina cada noche con los espectadores aplaudiendo de pie.

Esta reacción estuvo en sintonía con lo vivido el pasado lunes en los Premios Carlos, galardones que transformaron a ‘Así... vuelvo’ en uno de los grandes ganadores de la noche, con siete estatuillas, entre ellas el premio Consagración, para Pachano.

El director dialogó con PERFIL CÓRDOBA sobre la actual temporada y analizó los factores que lo llevaron a patear el tablero y cambiar la forma de cobro tradicional por una ‘a la galera’. “La temporada ha sido atípica, rara, nos encontró saliendo de una pandemia y entrando en una nueva etapa. Eso generó una cierta parálisis en el público, que en algún momento tuvo reticencia a ir al teatro, en el marco de un país que está absolutamente quebrado. Entonces, debimos pensar en cómo encontrarle la vuelta al sistema y se me ocurrió generar un proyecto que tiene entradas pagas y además tiene entradas ‘a la galera’. Nos parecía que es una manera de incentivar y difundir el arte de una manera diferente”, contó Pachano.

“Desde que debuté estoy confiado plenamente en el producto que hemos hecho. Le hemos puesto toda la calidad posible en todos los rubros. Hemos tratado de no dejar ningún bache sin cubrir. Tiene un concepto, una estética y una historia muy particular. La gente lo está valorando y cada función termina con una ovación de la gente”, agregó el director.

—¿Le duelen las críticas de colegas por incorporar este sistema de cobro a la gorra?

—Lo que opinen mis colegas y pseudoempresarios no me importa. Yo trabajo y lo hago en base a lo que pienso y sobre lo que siento. Hace 40 años que estoy en el mundo del espectáculo. Empecé a generar una empresa, Botton Tap SRL, que nos permitió crecer y armar un proyecto diferente en la Argentina. Este sistema, a la galera o a la gorra, como quieran llamarlo, no soy yo el primero que lo utiliza. Sucedió durante muchos años de forma oculta, solapada. Es una manera digna y no se me cae ningún anillo, prefiero darle trabajo a mucha gente como lo estamos haciendo con la productora y que la empresa siga en pie, se siga sosteniendo para poder llegar a Buenos Aires y luego realizar una gira por otros países. Lo que yo haga y cómo vendo mi producto en mi almacén, es un problema mío.

—¿Cree que en los premios Carlos se hizo justicia?

—Tuvimos siete premios ma rav illosos. El premio Consagración está bárbaro, obviamente que me hubiera gustado ganar el Oro, pero evidentemente alcanzamos el objetivo con galardones bien ganados.

—Este espectáculo hace un repaso de su vida y marca su despedida de los escenarios. ¿Cómo lo encuentra esta etapa que pone un punto final a una etapa de su carrera?

—Me encuentra muy reflexivo, estoy pasando una etapa maravillosa. Estoy muy bien con la decisión tomada de pasar de estar sobre el escenario, a dirigir y a producir espectáculos que tengan esta calidad. Creo en un nuevo mundo del espectáculo y estoy totalmente vital y con fortaleza para poder afrontarlo. Tenemos que dejarles nuestro lugar a las nuevas generaciones. Es una etapa sumamente feliz, soy una persona grande, con una resiliencia de mi enfermedad y por esa manera de afrontarla es que a mi edad estoy parado sobre el escenario haciendo este gran show.





“En vez de tirar bombas tiraron un virus”

De cuna radical, Aníbal Pachano no elude hablar de la realidad del país, al que considera “quebrado” y por tal motivo pide “que las nuevas generaciones tengan un espacio más importante en la política”. Pachano también se expresó en duros términos al analizar lo vivido en los últimos años. El director considera que “la pandemia es parte de un juego político internacional, mucho más complejo de lo que se analiza. En vez de tirar bombas tiraron un virus. Esto ya pasó con el VIH: son bichos de laboratorios y lamentablemente trae sus consecuencias. Hay un negocio farmacológico detrás, político, de lucha de poderes, con Rusia, Estados Unidos y los ingleses, entre otros”, señaló el artista.





PARA VER

Así...Vuelvo

De miércoles a domingo 21.30 (fines de semana dos funciones)

Teatro Acuario (Leandro N. Alem 48)

Entradas por Boleterías o Eden

Elenco: Aníbal Pachano, Georgina Tirotta, María Laura Cattalini, Yasmin Corti, Evelyn Basile, Victoria Molotok, Marcela Wonder,

Gonzalo Gerber, Nacho Pérez Cortés, Matías Vega, Yanina Muzyka, Emmanuel Casal