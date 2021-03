Ante la reducción de vuelos caen las expectativas por el programa PreViaje

‘Noticia en desarrollo’ dicen los zócalos de los informativos televisivos o los adelantos online de los portales de diarios, cuando se trata de una información que se podrá ampliar o cambiar. Hace casi un año (se cumplirá el próximo sábado) que en materia de turismo y actividades afines, toda noticia está en desarrollo.

Avances y retrocesos, idas y vueltas, anuncios que se modifican o rectifican en horas, desde el 20 de marzo de 2020, cuando se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo) por la pandemia de coronavirus, conforman la realidad del sector que no es exclusiva de Argentina pero en otros países tuvo un poco más de previsibilidad. Y la situación persiste.

Programa PreViaje

Este programa lanzado el año pasado para incentivar el turismo interno tuvo buenos resultados, si bien no los esperados. Para este año, los empresarios turísticos vienen reclamando su continuidad. Las informaciones son, si no contradictorias al menos todavía imprecisas: el ministro de Turismo Matías Lammens dijo hace unos días que “los fondos no son ilimitados” y que el PreViaje “no se aplicaría en temporada baja”.

Sin embargo, fuentes de esa cartera afirmaron que “tendrá dos versiones, una para ‘escapadas’ o viajes cortos fuera de temporada y otra para ‘extranjeros’, que no ofrecería reintegros sino ‘bonificaciones’ en Aerolíneas Argentinas y noches de alojamiento sin cargo en hoteles”. Hacía fin de año comenzaría a funcionar a pleno para impulsar el turismo en temporada alta.

Una de las versiones indicaba que se estaba definiendo el programa ‘PreViaje Nieve’, para movilizar ese segmento a partir de junio y hasta fines de agosto y potenciar los destinos con pistas de esquí, tanto para el turismo nacional como extranjero de países limítrofes, como Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Como dato complementario, en los motores de búsqueda de viajes, Córdoba figura en el ‘top five’ de los destinos para Semana Santa.

Reducción de vuelos

Las proyecciones sobre el programa PreViaje para incentivar la llegada de turistas extranjeros se vieron frustradas tras los resultados de la reciente reunión del Consejo Federal de Salud, que reúne a los ministros del área de todo el país. Tras esa reunión se conoció la preocupación y temor por las nuevas cepas y se mencionó como medida preventiva “restringir muy fuertemente” la salida de turistas.

Pero, tras la reunión del parte del gabinete nacional que conforma el Comité de Vacunación con el presidente Alberto Fernández, el pasado viernes, se informó que a pesar de que se mantendrá la prohibición del ingreso de extranjeros no residentes al país, a través de aeropuertos y pasos internacionales marítimos y terrestres, el Gobierno mantendrá abierta la frontera para los argentinos y residentes que regresen del exterior, incluidos los destinos que, como el caso de Brasil, tienen alta circulación del virus, particularmente la variante conocida como Manaos.

Ese permiso comprende a quienes salieron del país antes del 25 de diciembre a través de los pasos terrestres habilitados. Aquellos que salieron después, solo podrán reingresar por Ezeiza, siempre con PCR negativo y cumplimiento de la cuarentena. No se permitirá el ingreso de turistas extranjeros provenientes de países limítrofes.

En cuanto a la salida de argentinos al exterior, se desestimó la posibilidad de restringirla –como se había mencionado– pero advirtieron que “habrá una reducción en el flujo de vuelos ". La decisión es reducir un 20% los vuelos a Brasil, México y Europa; un 10% a Estados Unidos, y el 30% desde y hacia Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Respecto a Brasil, se reforzarán los controles especialmente por la preocupación que genera la cepa de Manaos que produjo un importante rebrote en la curva de contagios y muertes. También se aumentarán los controles en el flujo de pasajeros desde Uruguay, desde donde el ingreso de argentinos que viajaron antes de las restricciones se produce sólo vía ferry.

Conectividad aérea

Hablar de vuelos hoy, también es un tema ‘en desarrollo’. Córdoba no solo desea sino que necesita recuperar el hub aéreo y en los últimos días se conocieron informaciones auspiciosas. Por el lado de Aerolíneas Argentinas enviaron un correo que decía: “Queremos contarte que estamos mejorando la conectividad. Retomamos nuestros corredores federales y las rutas que conectan las provincias del interior del país entre sí, sin pasar por Buenos Aires”.

Y mencionaba que desde este mes se reactivó el llamado ‘Corredor Petrolero’ con la vuelta de las rutas Comodoro Rivadavia - Neuquén, Mendoza - Neuquén y Córdoba - Mendoza. “Asimismo, comenzamos a volar directo desde la ciudad de Córdoba hacia Neuquén y Salta”, señalaron.

La otra buena noticia fue la de la reunión entre las autoridades de la Agencia Córdoba Turismo con directivos de Copa Airlines, en la que “se estimaron estrategias para la recuperación del hub Córdoba y los vuelos de conectividad”.

Copa Airlines cuenta con más de 50 rutas que ya están disponibles desde este mes y conecta con una amplia red de destinos a través del hub de Panamá, con partidas desde Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y Buenos Aires.

Pero las fronteras aéreas siguen cerradas, excepto a través del aeropuerto internacional de Ezeiza, único habilitado para vuelos desde y hacia el exterior.

Turismo MICE en Córdoba

Argentina ocupa un importante puesto entre los países de Latinoamérica y el mundo en materia de Turismo de Reuniones. Con el objetivo de seguir manteniendo ese liderazgo, recientemente se reunieron las autoridades del Instituo Nacional de Promoción Turística (Inprotur) con la empresa organizadora de congresos Met Group.

En lo que atañe a Córdoba, segundo destino del país en turismo MICE, se confirmó la realización del 17º International Congress on Antiphospholipid Antibodies, del 22 al 24 de abril de 2022, para el que se esperan cerca de 2.000 participantes. También se anunció el Simposio Latinoamericano GSANIT 2021, para el 23 y 24 de abril de este año en Buenos Aires.