Árbitros en el ojo de la tormenta

por Marcos Villalobo

Mientras en las tribunas los fanáticos de Talleres celebraban el triunfo ante Gimnasia La Plata, con su habitual verborragia Diego Armando Maradona lanzó una de sus frases que serán eternas: “(Hernán) Mastrángelo nació malo, es malo y va a morir malo”. Es que el árbitro había tenido algunos fallos groseros. Pero no fue el único en la octava fecha, ya que Andres Merlos y Mauro Vigliano también tuvieron fallas; el primero tuvo varios errores en River-Velez y el segundo tuvo una floja actuación en San Lorenzo-Boca. Por tal motivo, los tres no están dirigiendo en la fecha que se está disputando este fin de semana. Pero esto no es algo reciente, ya que en lo que va de la Superliga, el arbitraje nacional está muy cuestionado debido algunas decisiones controvertidas.

“De 12 partidos hubo siete u ocho arbitrajes buenos y obviamente hubo arbitrajes malos...”, intentó justificar la situación Federico Beligoy, Secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros.

Capacitados, pero. En ese marco, en PERFIL Córdoba dialogamos con Walter Cuello, instructor de árbitros, además de veedor en la Superliga, y fue contundente sobre este presente del arbitraje: “Los árbitros siempre vamos a cometer errores, porque somos humanos, como el futbolista que patea un penal y lo falla. Sino sería perfecto y aburrido. Pero más allá de eso, siempre va a haber detalles y más en este fútbol, donde todos son técnicos, árbitros, jugadores. Lo que si nosotros, como instructores, le machacamos a los árbitros que vean futbol, que lo jueguen, porque es no es lo mismo que discernir desde un simple video”.

El instructor cordobés, que hace un par de semanas estuvo en Santiago del Estero cuatro días en una capacitación que brindó la FIFA, agregó: “Permanentemente se les está hablando a los árbitros. Pero hay muchos de ellos que se creen superiores... y ahí es donde se puede perder en algún procedimiento. Los árbitros todo el tiempo van recibiendo capacitaciones respeto de las modificaciones en las reglas de juego, les bajamos las circulares, les hacemos llegar todo el tiempo estas cuestiones, y hoy más que nunca con la comunicación que hay”.

- ¿Hay tantos errores o ya existe mala predisposición del mundo futbolístico a criticar al árbitro?

- Forma parte de nuestro folclore, a las autoridades no las queremos, y ya las criticamos de ante mano. Pero nosotros los instructores y los árbitros tenemos que tener una dosis de humildad, de saber escuchar, saber aprender. Nosotros les hablamos todo el tiempo que no tienen que tener soberbia, le decimos que deben saber escuchar y aprender.

Presencia cordobesa

En el actual torneo de la Superliga sólo hay un árbitro “cordobés” dirigiendo. Las comillas tienen que ver con que, en realidad, es cordobés por adopción. Se trata de Pablo Echavarría. Él nació en El Calafate. Es árbitro del SADRA que estudió en la UTN de Córdoba, donde se recibió en Seguridad e Higiene; y su vocación en el referato se sustentó en torneos universitarios, la liga cordobesa. Actualmente alterna en Primera Nacional (dirigió un partido) y Primera División (estuvo en tres juegos). El otro cordobés es Fabricio Llobet; aunque en este certamen de Superliga 2019-2020 todavía no ha sido designado. Sí, lo hizo en Segunda división, donde estuvo en cuatro cotejos.

También están como asistentes Julio Fernández (esta noche estará en Gimnasia-River), Mariano Viale, Cristian Arregue y el riotercerense Iván Núñez.