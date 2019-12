"Argentina es un vivero de músicos de una calidad increíble"

por Guillermina Delupi

Dedicado exclusivamente a la música clásica, Allegro HD nació en 2015 a pedido de Cablevisión. En la actualidad, opera en Uruguay, Paraguay, Ecuador y Argentina (en la señal 503) y presta especial atención a la programación cultural de los países en los que transmite.

Con la mayoría de público argentino -es el segundo canal musical en audiencia- cuenta con dos millones de televidentes y próximamente estará anunciando su desembarco en Colombia.

En Córdoba, ProArte se convirtió en su socio estratégico, vínculo a través del cual la Fundación promociona sus ciclos de conciertos.

Desde París, Gustavo Vainstein, presidente del grupo Eurochannel y director de Allegro HD, dialogó con PERFIL CORDOBA sobre el crecimiento del canal, la importancia de los socios locales, los desafíos en tiempos de redes y sus planes de expansión en América Latina.

—¿Cómo fue la experiencia de poner en pie un canal musical en la era de las redes sociales y cómo es esa interacción?

—Creo que no había, en toda América Latina, una oferta en materia de música clásica de este tipo. Y hay público en cada lugar, hasta en las ciudades más pequeñas. Ni siquiera tuvimos que vencer la resistencia de los operadores porque el canal nace casi a pedido de Cablevisión de Argentina. Al mismo tiempo, se armó la página de Facebook, que hoy tiene más de 130.000 seguidores y una interacción importante; nada mal para un tema que no es de masas.

En el mundo hay otros canales, pero en general se dedican a los melómanos que tienen medios para pagar un abono complementario, en cambio con Cablevisión logramos lanzar el canal en el servicio básico. Es decir que hay unos dos millones de hogares que lo reciben. Allegro nació con cierta exigencia en la calidad porque no transigimos en nada. Tratamos de no cortar las piezas, difundimos obras integrales y hemos logrado tener los mejores elencos del mundo: tenemos una cierta orientación hacia los “héroes” argentinos como (Daniel) Barenboim o (Martha) Argerich y cuando vemos alguna buena puesta de José Cura también la sumamos.

Yo diría que la Argentina es un vivero de músicos de calidad increíbles y que se encuentran en todo el mundo. Ahora estamos promocionando mucho a Marcela Roggeri, que está haciendo una carrera extraordinaria en Europa.

—¿Cómo es el vínculo con la fundación ProArte?

—Es una de las colaboraciones más importantes que tenemos en Argentina. Hacemos promoción mutua; ellos nos ayudan a promover la existencia de Allegro y nosotros los eventos que hacen. Yo sigo todo eso desde lejos porque vivo en Francia, pero trabajé en Río Cuarto muchos años, y Córdoba siempre ha tenido una vida cultural y artística muy rica.

Lo que buscamos es no solo promover sino también difundir las producciones locales, aunque son más difíciles de conseguir, no tanto por la falta de talento sino por la calidad de las grabaciones ya que requerimos una calidad técnica de broadcast.

—Solés mencionar que el canal se corre de la “facilidad” de la programación, ¿cuál es ese pacto que hacen con el espectador a la hora de acercarle los contenidos?

—Hasta ahora hemos logrado presentar a los grandes intérpretes contemporáneos de todo el mundo. Y tenemos mucho apoyo porque saben que son difundidos en toda América Latina y hasta ahora no había un medio que les permitiera llegar a las masas. A partir de ahí nuestros principios son: explicar todo lo posible a través de los subtítulos, no cerrar a ningún tipo de género, y la única condición es que la música sea de calidad. Tenemos que darle al público la posibilidad de que conozca y que interprete, por eso le agregamos subtítulos a casi todos los programas y comentarios explicativos. Y los comentarios son positivos, nos dicen que a través de esas explicaciones encuentran formas de ver la obra que no se habían imaginado.

En cuanto a las puestas en escena nos gusta contraponer: podés ver en algún momento una traviata relativamente respetuosa y podés ver una traviata completamente iconoclasta.

—¿Cómo ha sido el crecimiento de la audiencia? ¿Cuáles son los rangos etarios y qué pasa con la juventud?

— El público más activo es el femenino, de más de 50 años. Luego tenemos jóvenes que vienen a través de las promociones de los conservatorios. Creo que estamos ocupando un espacio que no estaba ocupado en un contexto en el que, con las plataformas y la televisión individualizada, cada uno tiene derecho a acceder a lo que le gusta con mucha más facilidad que antes, cuando reinaba la dictadura de la audiencia. Nosotros no pretendemos ser masivos, pero sí dar satisfacción a una minoría importante.

—¿Cómo ves a nuestro país en cuanto a producción de música clásica?

—En términos cualitativos diría que la Argentina es una de las capitales de Latinoamérica; tal vez en términos cuantitativos, como México es más grande, haya también una gran actividad musical. El público es también excepcional. El único aspecto que aún queda por superar pero que no es un problema específico de Argentina porque yo tengo el mismo acá en Europa es que ha habido una especie de fragmentación entre los que hacen música para los teatros y los que piensan en la difusión de esta música por otros medios. En general los teatros se van equipando muy progresivamente con sistemas para captar y difundir las puestas para que tenga una difusión más allá de las salas. Creo que pronto todas las salas modernas van a equiparse con medios suficientes para poder captar lo que están haciendo.

—¿Cuáles son los planes de expansión de cara al año que viene?

—Se presenta muy bien en cuanto a operadores que entienden que un canal de este tipo tiene su lugar. Y esto a contracorriente de los canales de música, en particular para jóvenes, que van desapareciendo porque ellos ya tienen otro sistema de alimentación musical. Así que en 2020 vamos a darle algunos colores al canal porque es el aniversario de Beethoven, vamos a seguir un poco más la programación de los grandes centros musicales argentinos y uruguayos y también seguir en tratativas con DIRECTV porque sabemos que hay mucha gente en Argentina que lo usa y que le interesaría tener nuestros contenidos.



Equipo Allegro HD

El canal está conformado por el presidente del grupo Eurochannel, Gustavo Vainstein, el programador Christian Poccard, el musicólogo Mario Guada y la coordinadora de prensa y comunicaciones Claudia Rojas.



“El crecimiento de Allegro HD es un indicador optimista”

Por Marina Stivel (*)

Podemos calificar casi como milagrosa la existencia hace casi un lustro del canal Allegro HD, su persistencia, calidad y alcance en Sudamérica.

En un contexto de empobrecimiento cultural, el hecho que la música que trasciende el tiempo haya logrado un lugar destacado dentro de la grilla de canales de cable, con creciente números de espectadores, no deja de ser un indicador optimista. Y un incentivo para proseguir la ardua tarea a instituciones como la nuestra, la Fundación

ProArte Córdoba, que cumple 40 años de permanencia activa ininterrumpida en nuestra ciudad, bregando por las expresiones de excelencia en los diversos campos del arte.

El hecho que Allegro HD nos honre incluyendo nuestra programación diariamente, nos da una visibilidad inusitada, que trasciende no solo nuestra provincia sino las fronteras del país.



Asimismo, estamos informados del quehacer musical de otras organizaciones, amén de deleitarnos con los más exquisitos conciertos, intérpretes, escenarios, documentales y sus tan didácticas explicaciones de cada obra.

(*) Consejera directora de la Fundación ProArte.