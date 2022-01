Armadores PJ y JxC tantean un estreno de acuerdo en Marcos Juárez

La charla se produjo en la semana en una parrilla de la Cañada y tuvo como protagonistas a un integrante de la coalición opositora con un peronista. “¿Y si se estrena alianza con ustedes en Marcos Juárez?”, disparó el opositor en plena sobremesa. Cuentan, quienes escucharon la conversación, que el peronista no miró disgustado, pero sí sorprendido sobre los comicios que se darán en septiembre y definirán al sucesor del Pedro Dellarosa (PRO) en el sudeste. Y pintó una radiografía de lo que significa el departamento para el PJ que contiene a la ciudad del ‘kilómetro 0’ para Cambiemos. “Al departamento lo maneja Carlos (Massei) y es en quién confía el ‘1’. Pero hay otros que quieren impulsar a ‘Lito’ Bevilaqcua, secretario de Coordinación Territorial, como armador. Entonces, ahí el primer problema que tenemos para resolver nosotros es quién arma”. El opositor escuchó y dio su visión de la localidad del sudeste, por un buen contacto en Marcos Juárez: “Pedro se toma un mes de vacaciones y vuelve en marzo, pero apunta a dos mujeres: Sara Majorel (presidenta del Concejo) o Verónica Crescente (Secretaria de Gobierno); y él quiere ser el primer concejal. Todo se puede hablar, aparte, Pedro siempre se llevó mejor con ustedes que con nosotros” le dijo al peronista.

Cruce fuerte en el Concejo Deliberante

Lamentablemente, la triste tragedia y muerte del adolescente de 14 años en una plaza de Alto Alberdi el martes de esta semana, al electrocutarse con un poste de luz, motivó cruces entre referentes de la política capitalina. Arrancó el concejal opositor Juan Negri, quien criticó al intendente Martín Llaryora por “tener como estrategia apelar al golpe bajo: ante cada situación grave se presentan como víctimas de su propia irresponsabilidad. Sean más humanos, pidan perdón y comprométanse a que no vuelva a suceder”, puso el radical en su cuenta de Twitter. Y salió a responderle desde la bancada oficialista Diego Casado. “El oportunismo frente a una desgracia”, dijo en la misma red social y lanzó una serie de publicaciones mencionando al radical y criticando que “muchos hablan de política con la bragueta abierta”, además de citar “la muerte de (Regino) Maders”.

Una tensión que persiste

El martes será un día clave en el arranque del año político en Córdoba cuando se inicien las sesiones ordinarias de la Legislatura con el discurso del gobernador Juan Schiaretti. Y varios estarán observando con mucha atención cómo se ubican en la oposición después de lo que ocurrió en el final del año con el debate sobre apuestas on line. Se sabe, el riocuartense Juan Jure se pasó al bloque UCR que por ahora comanda Marcelo Cossar, y hay quienes sostienen que hay mano de un radical de peso para ‘limar’ al actual presidente del bloque. Pero no solo eso, puede haber novedades esta semana con la decisión de la UCR y el jefe del otro bloque, Orlando Arduh, que podría arrancar el año al frente de la bancada con el PRO. Si no es él, el nuevo jefe sería el amarillo Alberto Ambrosio. Y no todo termina acá. El negrismo podría pretender más protagonismo con un lugar al frente de una bancada o como autoridad de cámara, cargo que hoy ostenta como vicepresidente segundo de la Unicameral. “No va a ser fácil que lo muevan al ‘Colorado’ porque Negri quiere también la vocalía en el Ersep y a ese voto se lo puede dar Rossi. Si lo quieren sacar de donde está, difícil que pueda acompañar con lo otro”, soltó un radical conocedor del paño. Igual, no todo termina ahí porque el PRO también tiene lo suyo. Por ejemplo, que algunos le dijeron al legislador Darío Capitani que conviene aflojar en la intención de llevar a la Justicia a Luis Juez, pero el villamariense no tiene muchas ganas de dar marcha atrás. Y, para cerrar, el enojo en varios despachos amarillos de la Unicameral con la senadora Carmen Álvarez Rivero que intentó reflotar la discusión por las apuestas. “Ya hablamos con (Sebastián) García Díaz, que es su jefe político… a lo mejor, le tendría que recordar con quién quiere negociar el Sheraton”, disparó un opositor muy enojado.

Las otras miradas de reojo, las del peronismo

El martes también será motivo del encuentro en la Unicameral de ministros e intendentes del PJ entre los cuales hay fricciones muy evidentes de las últimas semanas. Por ejemplo, uno de los que confirmó su asistencia para el 1° de febrero es el retornado intendente de Villa María, Martín Gill. El hombre de buena relación con el albertismo estará en modo presencial en el discurso de apertura del gobernador Juan Schiaretti. Pero habrá otra presencia que genera expectativa entre los intendentes y es el arribo del hombre de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Más aún, después de las fricciones que se vienen generando con su par capitalino, Martín Llaryora. El enojo de esta semana viene porque varios peronistas en la Capital entienden que el riocuartense quiso sacar rédito político tras la muerte del adolescente electrocutado, enviando a su secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressan, a hablar de la infraestructura eléctrica de Río Cuarto. Tenso…

Humo blanco en el departamento Colón

La interna del peronismo tiene a varios dirigentes trabajando en el caluroso verano cordobés. Sobre todo, en el interior, donde hay departamentos en los que se llegará a la unidad para que la tensión no ponga en riesgo continuidades del 2023. “Si ellos salen a querer quedarse con todo, ponemos candidatos y jugamos. Perdemos, pero plantamos algo para el año que viene”, dijo un albertista y citó como ejemplo los departamentos Colón, Santa María y General San Martín. Y en el primero, se habría llegado a un acuerdo. Aparentemente, entre Carlos Presas o Cayetano Canto (con la venia del primero), uno de los dos quedaría al frente del departamento, el intendente de La Calera, Facundo Rufeil, quedará como presidente del partido en su localidad, y hay que ver qué pasa con el uninominal. Parece que se van a aplacar los ánimos en algunos departamentos. ¿Qué pasará en Capital?

Calvo está en la cancha

Las redes sociales del Gobierno de Córdoba le dieron amplia difusión a la visita que el vicegobernador Manuel Calvo realizó días atrás en el Polo Deportivo del Kempes, donde la provincia apuesta fuerte esta semana con la puesta en escena de dos eventos internacionales: el partido Argentina-Colombia por las eliminatorias del Mundial de fútbol 2022 y el ATP 250 de tenis. De este modo, el segundo de Juan Schiaretti le puso el cuerpo al “combo deportivo” con el que Córdoba busca darle un impulso a la actividad turística en el arranque del segundo mes del año. “Ahora lo vemos en las fotos, pero hace rato que Manuel está adentro de la cancha”, apuntó un conocedor de las tácticas y estrategias que se elaboran con miras al partido clave que se jugará en las urnas el próximo año. “Tengo tiempo y ganas”, le comentó Calvo a un grupo de dirigentes experimentados del PJ.

Sigue de gira

La que continúa con las recorridas por los festivales es la diputada nacional e hija del exgobernador, Natalia de la Sota. Este fin de semana estuvo en los festivales en el Cerro Colorado y en Alpa Corral, “del norte al sur”, como dijo una persona que comparte el día a día con la parlamentaria. Al norte fue invitada por el jefe comunal Ariel Bustos, y en Alpa Corral la invitación vino por cuenta de la jefa comunal de esa localidad, Nélida Ortiz. “Los festivales a lo largo y ancho de Córdoba son la oportunidad para valorar mucho más nuestras tradiciones, apreciar nuestra música, nuestra danza, esa cultura tan propia y tan rica que se expresa en cada convocatoria. Cada uno de estos festivales son tan necesarios y en estos tiempos más que nunca", señaló la diputada en Cerro Colorado ante la concurrencia, luego de recibir de parte del intendente la resolución declarándola huésped de honor.