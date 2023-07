Arriazu: "devaluar sin confianza ni reservas es un salto al vacío"

Convocado por la firma cordobesa de inversiones S&C el economista Ricardo Arriazu habló sobre la complicada macro atravesada por un proceso electoral y atornillada por un déficit fiscal y un proceso inflacionario creciente, en tanto intenta moverse con divisas cada vez más exiguas en el Banco Central. Para Arriazu, que habló horas antes de que se confirme la aprobación de revisión del acuerdo con el FMI, el foco de la competitividad local no debe ser el tipo de cambio, sino avanzar en una serie de reformas de fondo.

“El tipo de cambio real y la competitividad se arregla muy poco con el tipo de cambio nominal. Lo que afecta la competitividad argentina son todos los otros factores. Si devaluar resolviera los problemas de Argentina éste sería el país más rico del mundo. Hay que hacer todos los cambios estructurales que se necesitan. La cuenta capital es una cuenta basada en confianza y Argentina no tiene confianza, la gente no quiere pesos y esto tiene una gran repercusión en la economía. Hay gente que quiere que el tipo de cambio atrasado se corrija con un salto, entre ellos el Fondo. Pero eso en un momento de elecciones sin confianza y sin reservas es un salto al vació. Lo que tenemos hoy son tipos de cambio múltiples que, en mi opinión, es la peor de las soluciones. Si hay ajuste del tipo de cambio hay que ver cómo acelera la calesita de los precios relativos y dependiendo del éxito vemos que le pasa al próximo gobierno”, definió el economista.

Para Arriazu, el paquete de medidas que se comunicó el domingo, con más impuestos a las importaciones y un nuevo dólar diferenciado para el agro sólo genera un poco de alivio, pero muchas distorsiones. “Hoy estamos importando mucho más poroto de soja que lo que estamos exportando. Y estamos importando al tipo de cambio oficial, entonces el dólar soja es un préstamo carísimo. Los que peores están en este esquema son los exportadores industriales porque les aumenta el costo de los insumos y no les sube su precio. Esto no es una buena política económica, es un acto de desesperación, ahorrar divisas, hacer una devaluación escondida. Con el dólar agro, con el tipo de cambio diferencial y un Impuesto País hay menos inflación que con una devaluación, pero sí da mucho más distorsiones. Es un acto de ingenio, pero así no funciona la economía”, marcó.