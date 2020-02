Asumieron dos de los jueces que juzgarán a Marcelo Macarrón

por Redacción Perfil

Se acercan horas decisivas en la causa por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido hace 13 años en Río Cuarto. El viudo Marcelo Macarrón será juzgado en la cámara primera del crimen de su ciudad por el delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio y promesa remuneratoria, en concurso real”. Según el fiscal Pizarro, quien pidió la elevación a juicio, Macarrón contrató a un sicario para asesinar a su esposa.

Si bien el comienzo del juicio no tiene fecha definida, se presume que pueda comenzar en la primera parte del año.

El lunes pasado la cámara que juzgará a Macarrón quedó ya integrada con la jura de los nuevos vocales que la van a integrar.

Se trata de Daniel Vaudagna (ex fiscal de La Carlota) y de Natacha Irina García (abogada y de trayectoria en el poder judicial de San Juan).

Composición. Ahora resta que se defina la recusación que el abogado de Macarrón, Marcelo Brito, había presentado el año pasado contra la única integrante que tenía la cámara, la vocal Virginia Emma.

En caso de ser rechazado ese pedido, Emma, García y Vaudagna más los jurados populares tendrán a su cargo uno de los juicios más importantes de los últimos años.

Una vez que quede confirmada la integración del jurado, estarán en condiciones de ponerle fecha al juicio, y de solicitar a las partes el ofrecimiento y aportes de pruebas y testigos.

El fiscal de cámara del juicio será Julio Rivero.

Sobre los jurados populares, el abogado defensor Marcelo Brito, ya anticipó que tiene intenciones una vez que hayan sido designados, de interrogarlos y de aclarar o determinar cualquier tipo de vinculación de los jurados con el caso.

Acusado. Cuando elevó la causa a juicio el fiscal Pizarro sostuvo la siguiente acusación en contra de Macarrón: “En fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del día 25 de noviembre de 2006, Marcelo Macarrón en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, por desavenencias matrimoniales de parte de Macarrón y con la intención de obtener una ventaja, probablemente política y/o económica del estrépito de la eventual muerte, planificó dar muerte a su esposa Nora Dalmasso”.

El año pasado a los pocos días de conocerse el pedido y la acusación del fiscal, Marcelo Macarrón presentó un escrito en los tribunales de Río Cuarto, donde renunció a todas las instancias de apelación que lo asistían y pidió que “se realice cuanto antes el enjuiciamiento, para arrojar luz sobre su inocencia” y en ese escrito aseguró que no quería seguir viviendo un “calvario” por las acusaciones judiciales, mediáticas y sociales.

Después de 13 años de un crimen que sacudió a Río Cuarto y al país, la justicia estará en condiciones de revelar si finalmente encuentra o no a un culpable por la muerte de Nora Dalmasso.