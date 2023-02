Aunque Siciliano se quedó casi sin tropa, no se rinde

Cuando el llaryorismo puro ungió la semana pasada a Daniel Passerini como el candidato a intendente de la ciudad de Córdoba por el peronismo, la disputa pareció concluir. Sin embargo, el secretario de Gobierno Miguel Siciliano no abandona la disputa y ratifica cada vez que puede que sigue en carrera para disputar el Palacio 6 de Julio.

“Miguel no se rinde pero viajó a la lona el día que se hizo pública la después frustrada contratación de Ulises Bueno para la fiesta de cumpleaños de Córdoba Capital. No se levantó más pero él no se resigna”, comentó un experimentado observador de la interna del PJ de Capital.

Otra voz del sector también opinó: “Además del escándalo Ulises, hay otro dato muy importante: Miguel no pasa el filtro del PJ Capital que encabeza Alejandra Vigo”.

Rodio mantiene sus aspiraciones, por ahora

Marcelo Rodio es otro de los anotados para ser candidato a intendente de Capital por Hacemos por Córdoba y tampoco resigna su idea de ser el postulante del oficialismo capitalino. Después del acto del ultrallaryorista Juan Manuel Cid en el que se apoyó a Daniel Passerini, Rodio avisó que no se baja.

De todas maneras, hay una diferencia muy grande con Siciliano porque Rodio mantiene un fluido diálogo con Passerini y busca lograr ser el eventual compañero de fórmula o bien tener un cargo muy influyente en caso de que el actual viceintendente gane la elección.

Algunos referentes del peronismo cuentan que podría ser jefe de Gabinete de la hipotética administración Passerini, pero obviamente no hay nada terminado ni mucho menos. Parece que a la hora de especular nadie se guarda nada.

Insatisfacción de juecistas tras la visita de Bullrich

La precandidata presidencial y titular nacional del PRO, Patricia Bullrich, volvió a Córdoba y encabezó numerosos actos y reuniones en una gira que la llevó por distintos puntos de la Provincia. Una de las principales fotos que se difundió fue la comida que compartió con los principales referentes de Juntos por el Cambio en la provincia: Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Mario Negri.

Sin embargo, algunos juecistas no ocultaron su disconformidad no por la nueva visita de la dirigente porteña sino por la falta de definiciones en Córdoba. “De Loredo volvió de vacaciones y sigue en silencio, no da ninguna pista sobre qué hará y nosotros solo perdemos tiempo mientras Llaryora está solo en la pista y corre la carrera sin preocupaciones”, se lamentó un reconocido dirigente del Frente Cívico, que por ahora quiere mantener silencio y elige las opiniones off de record.

Para Mestre, Llaryora “toma de perejil al cordobés”

Con el hashtag “Llaryora miente”, el exintendente de Córdoba, Ramón Mestre, cuestionó en severos términos a su sucesor, Martín Llaryora, por el aumento del boleto urbano, mientras que replicó las críticas por las obras de Plaza España.

“Llaryora ningunea a la gente y con el invento de los elefantes blancos (por la obra de Plaza España), busca que nos olvidemos que llevó el boleto urbano a $ 99. Pretende gobernar la provincia pautando sus relatos con millones de pesos que son de la ciudadanía”, protestó Mestre en la red social Twitter.

En un segundo envío, Mestre indicó que el actual intendente recibió la obra de la Plaza España “con 93 por ciento de avance de obra y con los fondos para concluirla, y también con un túnel que cambió la circulación, pero congeló la obra durante tres años porque se la gastó en pauta”.

También manifestó que recibió la obra del Teatro Comedia con un 50 por ciento de avance. “Llaryora toma de perejil al cordobés”, se quejó.

La foto que ungió a Passerini como candidato en la Capital

La señal fue muy fuerte en medio del escenario político de cara a la contienda electoral que se avecina. Y estuvo cargada de simbología peronista, con la militancia (aunque no muy numerosa) de telón de fondo.

Tras el discurso anclado en el “modelo Córdoba” para exportar a la Nación pronunciado el miércoles pasado, el gobernador Juan Schiaretti encabezó a la salida de la Unicameral una foto con Martín Llaryora y Daniel Passerini, junto a la senadora Alejandra Vigo (referente del PJ Capital) y el vicegobernador Manuel Calvo (jefe de campaña).

El registro fotográfico, cuidadosamente buscado, dejó un mensaje claro hacia la fuerte interna del peronismo en la Capital, aunque generó ruido entre los ausentes (por caso Natalia De la Sota y Juan Manuel Llamosas, quienes buscan integrar la fórmula provincial). En ese momento, Passerini recibió la “bendición” como aspirante a suceder a Llaryora en el principal sillón del Palacio 6 de Julio.

Un día después, el llaryorista paladar negro Juan Manuel Cid realizó un masivo acto en Unión Eléctrica de la agrupación Fogón Peronista, donde expresó su respaldo explícito a la candidatura a intendente de Passerini, quien ya se muestra con traje de postulante en la ciudad capital.

Opositores “dueños de casa”, desdibujados

En la apertura de sesiones de la Unicameral, con el discurso del gobernador Juan Schiaretti, los referentes opositores de Juntos por el Cambio (JxC) acapararon la atención y los micrófonos.

Los precandidatos a gobernador Luis Juez y Rodrigo de Loredo, y el diputado nacional Mario Negri, concentraron la atención de las cámaras de los medios al lanzar sus críticas contra el mensaje del mandatario peronista, en la previa de la contienda electoral que se avecina.

Los opositores “dueños de casa” quedaron relegados a un segundo plano ante los tanques de Juntos por el Cambio. Por caso, las espadas legislativas de Juntos UCR lo entendieron en el marco de la campaña que se viene. No así las otras representaciones de minorías que se quedaron con un sabor amargo.

Juntos pero separados

La foto de familia mostró a los legisladores de Juntos UCR con Luis Juez y Rodrigo de Loredo minutos antes de que el gobernador pronunciara su mensaje ante la Asamblea Legislativa. No obstante, en ese registro fotográfico no participaron los parlamentarios del bloque Juntos por el Cambio: el radical cambiemita Orlando Arduh y los macristas Darío Capitani, Silvia Paleo y Alberto Ambrosio.

Rápidamente, la comidilla de pasillo cobró fuerza ante la señal que pareció arrojar la foto de familia “acotada” en el plano legislativo, aunque se supone que están todos juntos bajo el paraguas político de la coalición opositora.

Desde Juntos UCR argumentaron que se trató de algo circunstancial. “No fue adrede”, advirtieron. En ese sentido, señalaron que Juez llegó un rato antes del discurso y se lo invitó con un café en el bloque radical, mientras que De Loredo llegó sobre la hora. También estuvo Mario Negri. En el trayecto que separa a la oficina principal de Juan Jure del recinto de sesiones, los radicales y Juez se sacaron la foto que se viralizó en las redes.

Desde Bouwer, Cositorto “apura” a la fiscal Company

No se sabe si Leonardo Cositorto posee un teléfono en su encierro en Bouwer o si alguien le maneja desde afuera sus redes sociales. Como sea, el creador y líder de Generación ZOE no se priva de enviar mensajes a la Justicia. En la semana que pasó, posteó en su cuenta de Instagram un mensaje a la Fiscal de Villa María, Juliana Companys. En concreto, Cositorto le pide a Companys que “devuelva el dinero, los teléfonos y computadoras a los cientos de argentinos que allanó arbitrariamente…”

En el mensaje, Cositorto asegura que los detenidos “eran unos inversores más… dice querer ayudar y los dejó en la calle”. El final de la nota, Cositorto le envía un mensaje a la fiscal que sorprende: “Señora, devuelva todo lo que se llevó, que es incalculable”.

Peronismo de Punilla

Con el aparato peronista en modo campaña con miras a los comicios provinciales, la dirigencia orgánica del PJ de Punilla activará la Junta Promotora Departamental bajo la consigna “Schiaretti Presidente, Llaryora Gobernador".

En el marco de un plenario convocado por las 62 Organizaciones, para el próximo lunes a las 19, en el local de avenida San Martín al 6.000, en Carlos Paz, se congregarán las autoridades partidarias del PJ, referentes sociales y sindicales del departamento.

El cónclave tiene como finalidad poner en funcionamiento la Junta Promotora Punilla. De la reunión formarán parte dirigentes locales que luego bajarán línea en sus territorios en torno a una serie de actos políticos que se proyectan para sumar músculo al armado de Hacemos Por Córdoba.