Bajan los precios de las computadoras un 10% y aseguran que es el mejor momento para renovarse

“Hoy es un buen momento para comprar”, asegura Jorge Jeiji. La recomendación es de uno de los mayores vendedores de computadoras e insumos tecnológicos. La reducción del impuesto País por parte del gobierno de Javier Milei da sus frutos y los precios ya comenzaron a bajar.

Desde Venex confirman que ya comenzaron a bajar los precios. Dependiendo lo que se busque, la reducción ronda entre el 6 y 10%. Esta actualización encontró su piso, desde diciembre del año pasado los valores de las computadoras se redujeron cerca de un 30%. Indican que este es el mes para aprovechar el combo: valor y cuotas de las tarjetas de crédito.

¿Cómo impacta la reducción del impuesto país?

Nosotros ya hemos bajado los precios, hemos virado para ir acompañando esta baja del impuesto país. A medida que sigamos adquiriendo mercadería ya nacionalizada va a tener un costo menor. El impuesto se paga en Aduana e incide en el valor FOB del producto, no siempre es una relación directa del 10%, hay muchos otros gastos. Depende del rubo y del componente. Según tenga o no tenga aranceles extras.

Me darías dos ejemplos

Lo que son componentes de PC -memoria RAM o discos- no paga el arancel extras ni taza, entonces ahí se aplica la reducción del 10% que se anunció. Recordemos que todos los productos tienen un costo de transporte. Por el contrario, en el caso de una notebook, que es un producto ya armado, paga además un arancel del 16%. Es decir, que la reducción del impuesto solo va a impactar en el 84% de su valor y no en la totalidad. Entonces irá variando como impacta en el precio final, es erróneo decir que todo bajará un 10%.

Venex y un futuro que suena más alentador

Venex es ya una marca registrada en Córdoba. Este mes están celebrado sus 15 años, desde aquel septiembre que los hermanos Jeiji iniciaron su negocio en un garaje de barrio Pueyrredón.

Sus ventas son principalmente virtuales a través de su propia página. Jorge siente que comienza a recuperar las ganas de concretar planes y sueña con terminar la expansión por el país luego del primer paso con un local en Ciudad de Buenos Aires. Dejó detrás a ese chico de 20 años que empujó a su familia a esta aventura y ahora quiere consolidar su futuro junto a su pareja y sus hijos -el segundo viene en camino-.

Ya son unos 40 empleados que todos los días preparan presupuestos o cierran ventas tanto para el público ocio-gaming o más profesional, vinculado a oficinas o estudiantes.

Subsidios a la energía: más de 30 mil cordobeses aún deben recategorizarse

En tu stock entonces ¿tenés productos con reducción del impuesto y otros que no?

Tenemos una reducción que varía entre el 10 y el 6%. Y eso lo estamos aplicando en productos que tenemos en el local que llegaron esta semana y con todos los que iremos comprando y llegarán en los próximos días.

Para quien está pensado en actualizarse o comprar una computadora ¿qué conviene?

Hoy es un buen momento para comprar. Está anunciado otra reducción del impuesto país, pero para enero del año que viene, que es el 7,5% que queda. De acá a fin de año es el mejor momento para comprar. Sobre todo, aprovechando los planes de cuotas de las tarjetas, comparados con la inflación es buen negocio.

En los proyectos de Venex también está el potenciar las alianzas con marcas internacionales como AMD, Gambit, MSI, Asus (entre tantas) de la cuáles ya son representantes oficiales e importan muchos de sus componentes de manera directa.

Asegura que no hay cambios de precios inferiores con Buenos Aires: “si los precios allá son más baratos quiere decir que no estoy haciendo bien mi trabajo. Nosotros siempre nos medimos con precios nacionales, no con el cordobés”.

Apex lanza programa de formación y capacitación para mujeres mayores de 40 años

¿Estamos retrasados con la tecnología que podemos adquirir en Córdoba?

No estamos retrasados. Tenemos ya la línea de AMD Ryzen que se anunció el mes pasado, por ejemplo. En general no estamos atrasados en disponibilidad de tecnología. Es más, en este momento no es cara tampoco. Este año bajaron los precios. En lo que es informática ya no conviene irse a otro país para comprar, no sé en otros rubros como televisores.

El país y los precios

¿Qué estás viendo en el país y tu actividad?

No sé si es lo que veo o lo que quiero ver, pero creo que lo peor ya pasó. Fueron meses que no fueron fáciles para nadie, pero espero que todo comience a repuntar. Estoy seguro que peor ya pasó. Yo te diría que desde julio se comenzaron a notar mejoras. Comenzamos a ver más tráfico en nuestro sitio, más contactos vía WhatsApp, los presupuestos que se generan, son algunos de los indicadores nuestros.

¿Cada cuando se actualizan los precios?

Nosotros en Venex lo hacemos de manera diaria. Comprado con precios de diciembre, una pc que hoy está en 450 mil pesos, el año pasado cerró en casi 600 mil pesos. Hay una baja importante. Durante este año todo lo que es informática, bajó. Antes había un costo muy elevado para comprar e importar. Los últimos meses del 2023 fueron muy complejos.