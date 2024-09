Subsidios a la energía: más de 30 mil cordobeses aún deben recategorizarse

Este miércoles finaliza el plazo para que los usuarios cordobeses realicen la recategorización necesaria para continuar recibiendo los subsidios a la energía. Inicialmente, el plazo vencía el 5 de agosto, pero el Gobierno Nacional decidió extenderlo un mes más para permitir que quienes aún no lo hicieron puedan completar el trámite.

Epec: cómo recategorizarse antes del 4 de septiembre para no perder el subsidio

Quienes no realicen la recategorización verán incrementado el importe de su factura de luz hasta cinco veces en los próximos meses.

En Córdoba, aproximadamente 131 mil usuarios cuentan con el beneficio del subsidio, de los cuales 80 mil ya realizaron el trámite y "están a salvaguarda". Sin embargo, aún quedan entre 30 y 40 mil beneficiarios que no se recategorizaron.

Alfredo Camponovo, vocero de EPEC, recordó que, en la gestión anterior, la Secretaría de Energía categorizaba automáticamente a los beneficiarios de la tarifa social como N2 (menores ingresos). No obstante, esta normativa cambió hace dos meses, y ahora, "Nación dijo 'no, los que no hicieron el trámite, no importa que sean beneficiarios de tarifa social, lo tienen que hacer igual'".

¿Cómo funcionan las categorías?

N1: Usuarios de altos ingresos que no reciben subsidio.

N2: Usuarios de bajos ingresos, que reciben un subsidio hasta un tope de consumo.

N3: Usuarios de ingresos medios, que obtienen descuentos con límites de consumo.

Si un usuario es recategorizado como N1, su factura de electricidad podría quintuplicarse, alertaron desde EPEC.

Por si fuera poco, proyectan un nuevo incremento en el precio de la energía para el verano.