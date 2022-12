Barbás: “Hay sectores que parece que van a rechazar cualquier propuesta”

Gabriela Barbás atiende a PERFIL CÓRDOBA veinte minutos antes de que comience el encuentro entre la Selección Argentina y Australia. Su voz luce cansada y desgastada por un conflicto al que no está acostumbrada.

El incremento salarial aplicado de manera unilateral por el Gobierno provincial el pasado miércoles, y que parecía ponerle fin a la disputa, no logró desactivar las protestas impulsadas por la Mesa Coordinadora de Salud, cuyos profesionales este lunes volverán a reunirse con los representantes del ministerio

“Es sumamente complejo este conflicto y una de las grandes complejidades es no tener un interlocutor directo. Ya tuvimos tres reuniones, pero ellos nos aclaran que son solo transmisores”, expresó Barbás.

“Hay un sector que genuinamente expresa su reclamo, pero hay otro sector que tiene otros intereses y van a rechazar cualquier tipo de propuesta. Yo soy una persona de diálogo: anoche (por el viernes) ellos solicitaron una reunión por nota para el lunes y se la hemos aceptado”, agregó.

Según la ministra la propuesta se politizó. “Me expresaron que lo propuesto por el gobierno desde lo cuantitativo les parece bien pero no en lo cualitativo. Ellos están muy firmes en el pedido del incremento del 200% del básico, algo que desestabilizaría todo el sistema de salud”, añadió la funcionaria. “Por citar un ejemplo: los residentes van a cobrar $ 223.000 ahora, en diciembre, mientras que Caba paga $ 200.000 y los privados ya aclararon que no van a poder pagar eso. Entonces, me pregunto: ¿Cuál es el problema que los residentes siguen protestando? Hay una responsabilidad con el uso de los recursos. Un médico de guardia no llegaba a $ 200.000 y ahora está en $ 343.000. Creo que es esta falta de contar con un interlocutor directo y claridad lo que complejiza el conflicto”, precisó Barbás.

La funcionaria pidió que quienes reclaman no deben olvidarse que “en medio de todo está la gente”. “Este ya es un conflicto en el que el gobierno tomó medidas, de alto impacto. Lo que queremos es seguir jerarquizando el equipo de salud, que la gente pueda volver a controlarse. Del primer petitorio, todos los puntos se abordaron y se estableció un plan de trabajo”.

Respecto a los motivos políticos de la protesta y si los equipos de salud quieren que la ministra dé un paso al costado, Barbás sostuvo: “Desconozco. Los profesionales cuando se reúnen conmigo me enfatizan que están muy contentos con tener una ministra mujer que los escucha, que viene del mismo lugar que ellos. Esto dice el equipo que se reúne conmigo, pero desconozco si tienen otros motivos”, completó la sanitarista.