Basta de cautela en LLA: vaticinan triunfo en primera vuelta y 4 diputados cordobeses

La cautela que caracterizó a los integrantes de La Libertad Avanza Córdoba va quedando de lado a medida que se acerca la fecha de las elecciones. Envalentonados por algunas encuestas que muestran al líder del espacio, Javier Milei, firme en el primer puesto, algunos ya proyectan un triunfo del libertario en primera vuelta y que Córdoba sume cuatro diputados de LLA a partir del 10 de diciembre.



Gabriel Bornoroni fue el que en la última semana se animó a “blanquear” la realidad que viven puertas adentro en La Libertad Avanza Córdoba y que hasta el momento no se había dado a conocer “por órdenes estrictas que llegan desde Buenos Aires”. Se sabe: sin la bendición de “el Jefe” (así llama Milei a su hermana Karina) nadie hace nada.

Por eso sorprendió que Bornoroni dijera en Cadena 3 sostuviera que La Libertad Avanza “va a obtener 40 puntos en Córdoba y ese va a ser el empujón para que Milei gane en primera vuelta”. Con ese caudal de votos, el empresario añadió que los libertarios cordobeses que irían al Congreso serían cuatro.



Sin preocupaciones por las definiciones de campaña (se habla de que Milei llegaría a Córdoba al menos dos veces antes del 22 de octubre), el foco de los libertarios está puesto en la fiscalización. En la misma entrevista, de hecho, Bornoroni profundizó el mensaje que envió Milei postPASO: a LLA le robaron votos el 13 de agosto.



“Estamos trabajando para mejorar la fiscalización porque es un ritual de la política tradicional robarse votos. A nosotros nos robaron votos, nos sacaron las boletas y no pudimos reponerlas”, manifestó, añadiendo que no presentaron denuncias judiciales.

De todas formas, avanzarán en concientizar a los integrantes del espacio político sobre la importancia de fiscalizar. De hecho, los referentes de LLA están convocando a través de redes sociales este lunes a una capacitación virtual que estará a cargo de Alejandro Albertengo y Sonia Peralta.