Belem Bevilacqua, la árbitra que marcó un antes y un después

Ser árbitro no es fácil y muchísimo menos para una mujer, ya que ejercer la profesión en un ambiente tan machista como el fútbol no es tarea sencilla. Pero esos son desafíos que Belem Bevilacqua afronta con pasión y consciente de que está haciendo historia: es la cordobesa que abre puertas en el arbitraje a nivel nacional.

Belem es oriunda de Río Cuarto y siempre le gustó el fútbol, pero había cosas, en su adolescencia, que no entendía del todo y como fanática de este deporte, no se quedó con las dudas: quería saber más y tener mayores herramientas para comprender el juego que le apasiona. Entonces, mientras cursaba el último año del colegio secundario, comenzó a realizar el curso de arbitraje en el fútbol. Jamás imaginó todo lo que esa decisión derivaría en su vida. Es pionera en muchos aspectos y en los últimos días del 2024 logró un acontecimiento inédito para Córdoba. Pero eso no fue todo: en las primeras horas del 2025 fue designada ‘árbitro Fifa’.

Llegar a Primera. “Me encontraba entrenando y un amigo, colega, de Córdoba me pasa la designación. Le conté que era una novedad para mí, que no estaba enterada. Me emocioné mucho. Estaba en el gimnasio y me largué a llorar. Vino el profe, que no entendía nada y me preguntó qué me pasaba y le conté. Estaba muy feliz”, le relata la árbitra a Perfil Córdoba, y agrega que después fue a fijarse a la web de AFA y pudo confirmar la noticia. Hay noticias que valen las lágrimas. Es que el 2 de diciembre pasado, la árbitra riocuartense debutó en Primera División de AFA.

Belem fue segunda asistente en el partido en el que Atlético Tucumán recibió a Newell ́s por la 25a fecha de la Liga Profesional. De esta manera, se transformó en la primera mujer árbitra cordobesa en llegar a la elite del fútbol nacional.

—¿Hubo alguna jugada o anécdota que te quedará marcada en tu debut?

—Sí, como anécdota que más recuerdo de este partido es que estuvimos todo el día repasando qué tenía que esperar para hacer el delay, tenía que tomarme un tiempo cuando una posición adelantada estaba segura para mí y levantar recién cuando la jugada terminara. Y bueno, en la primera jugada, por un poco de ansiedad, levanté antes a la bandera y corté la jugada. Todo el día repitiendo ‘delay, delay, delay’, y la primera jugada –sonríe– me la olvidé. Fue por la ansiedad. Después tuve tres jugadas en

la misma situación y las pude manejar bien.

—Saber que entraste, otra vez, en la historia del arbitraje, ¿qué te genera en lo personal?

—Felicidad. Es una gratificación, es como un premio al esfuerzo de muchos años.

—Cuando te fuiste a dormir luego del partido, ¿se te escapó alguna lágrima por lo conquistado?

—Sí, no sólo cuando me fui a dormir después del partido, antes también. Estuve muy emocionada, muy contenta por esta oportunidad. Y después sí, uno festeja mucho cuando el partido ya terminó y las cosas se dieron y salieron bien.

—¿Cuáles son tus nuevos objetivos?

—Deseo que en el 2025 tenga más partidos en Primera, que tenga continuidad y, sobre todo, generar un crecimiento personal que esté a la altura de las circunstancias.

Además de árbitra de fútbol, es licenciada en Educación Especial.

‘Àrbitro Fifa’. Belem no para de hacer historia. La charla con la riocuartense se produjo horas antes de que le llegara a su celular una noticia impactante, que no estaba en sus planes: la designación de ‘árbitro Fifa’. Esta designación, impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), le permitirá dirigir en eventos de talla internacional representando a Conmebol, consolidando así su carrera en el arbitraje profesional. Está citada para realizar la pretemporada en Mar del Plata, del 13 al 18 de enero.

Abriendo caminos. Bevilacqua empezó con 17 años con lo del arbitraje. Apasionada, no se rindió ante los obstáculos. Pero no fue una decisión sencilla para Belem, porque al comienzo fue difícil para su familia verla a ella en este ámbito. La veían muy chica y tenían miedo de que no terminara el secundario por hacer el curso. Pero continuó y cuando vieron que se le presentaban diferentes

oportunidades, empezaron a confiar más. Ella lo decidió y tuvo el apoyo. Aunque el camino no fue fácil, la presencia de Belem en las canchas abre puertas y desafía estereotipos, demostrando que el fútbol es para todos y todas.

La llegada de árbitras mujeres a la Primera División marca un avance crucial hacia la igualdad de género en el deporte, inspirando a nuevas generaciones a perseguir sus metas sin barreras. Este logro visibiliza años de esfuerzo, preparación y perseverancia en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. El debut de Bevilacqua en la Liga Profesional junto a su designación como `árbitro Fifa’ marcan un antes y un después en la historia del arbitraje femenino en Córdoba y en el país.

PARTIDO CALIENTE. A Bevilacqua le tocó dirigir el clásico de Río Cuarto, entre Estudiantes y Atenas.

HITOS

◆ Primera mujer en dirigir un clásico riocuartense masculino entre Estudiantes y Atenas.

◆ Primera árbitra cordobesa en tener contrato AFA y primera mujer cordobesa en dirigir en torneos superiores del país.

◆ Primera arbitra cordobesa en dirigir un superclásico femenino entre River y Boca.

◆ Participó, en junio de 2019, del primer Fifa RAP para el arbitraje femenino.

◆ Fue asistente, en el 2021, entre Racing de Córdoba y Sportivo Belgrano de San Francisco por el Federal A.

◆ En 2023 fue seleccionada para participar en un programa de desarrollo que brinda la Conmebol.

◆ Primera árbitra cordobesa en llegar a Primera división.

◆ Designada, en enero del 2025, como ‘arbitro Fifa’.