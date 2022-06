Belgrano volvió al triunfo y sigue cómodo arriba

Nahuel Losada y sus atajadas; Bruno Zapelli y su inteligencia para administrar la pelota, y Fabian Bordagaray para darle la victoria, de tiro libre. Fueron las tres patas del triunfazo que logró Belgrano en Mar del Plata.

Así, el ‘Pirata’ sigue arriba en la tabla de posiciones. Puede haber críticas por su juego poco vistoso, pero transcurrida más de la mitad de la temporada, ya les sacó 9 unidades a sus escoltas, San Martín de Tucumán e Instituto. No brilla, pero gana. Así lo hizo en ‘La feliz’: con muy poquito logró ganar por 1-0 ante Alvarado, por la fecha 21 de la Primera Nacional y mira a todos desde bien arriba.

Por eso cuando el árbitro pitó el final, todos los jugadores se buscaron entre sí para celebrarlo. Parecía que habían ganado más que tres puntos. Quisieron mostrar la unidad de un plantel que está realizando un campañón (20 partidos jugados, 14 victorias, 4 empates y 2 derrotas), pero que no logra enamorar desde el juego.

Ante Alvarado se vio un partido con escaso brillo y llegadas. De hecho, en el primer tiempo hubo una sola: un remate fallido de Zapelli. El complemento fue igual, pero para los locales y ahí apareció Losada y a los 23’, de tiro libre, Bordagaray, que había ingresado hacía poco, con ayuda de un rebote marcó el gol que Belgrano y él tanto esperaban.

La profecía. “Desde que llegué estaba esperando este gol. No se me venía dando, intentaba e intentaba y ahora pude. Novaretti me dijo que me tenía fe, que iba a hacer el gol”, contó el goleador del partido al término del juego. Como a Ulises Sánchez hace unas fechas, ahora Novaretti ‘bendijo’ a Bordagaray.

Retorno. Para este juego el DT no pudo contar con Pablo Vegetti, producto de la acumulación de tarjetas. El artillero podrá retornar el viernes, a las 19, cuando el ‘Pirata’ reciba a Almagro.

Lesionados. Barinaga y Miño, ambos con rotura de ligamento cruzado, tendrán una recuperación que demandará al menos siete meses. El ‘Colo’ será operado entre miércoles y jueves de esta semana.

Refuerzos. Diego ‘Guri’ García llega al plantel Celeste a préstamo por seis meses, luego que el club de Alberdi le abonara a Almirante Brown un dinero para destrabar su salida. Llega por el cupo que dejó la lesión de Barinaga. En tanto, Belgrano tiene hasta el viernes para sumar a un segundo refuerzo por Miño.

Femenino. Las ‘Piratas’, punteras de la Primera B de AFA, jugarán hoy, desde las 14, de visitante, frente a Argentino de Rosario.