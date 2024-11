Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuenta de la Provincia: “trabajamos para cuidarle el mango a los cordobeses”

Una de las estrategias del juecismo es posicionar sus críticas al Gobierno provincial por las supuestas irregularidades cometidas en licitaciones públicas para la compra de diferentes productos o de las licitaciones para determinadas obras. Cada adquisición debe ser autorizada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

En la elección del año pasado se dio una situación inédita: La oposición ganó el tramo de la boleta la integrar el Tribunal de Cuentas de la provincia. Así el juecista Beltrán Corvalán fue designado para conducir el organismo.

Crece la demanda, pero no hay plata: merenderos y comedores reducen sus servicios

En diálogo con Punto y Aparte, el programa que va por Punto a Punto a Punto Radio Beltrán Corvalán destacó que desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia, trabaja “para cuidar el mango de los cordobeses, porque el peronismo nunca fue controlado en 25 años”.

“Pienso en que no se paguen más sobreprecios como se vienen pagando desde hace 25 años. Pienso en cuidar la plata de todos los cordobeses”, y a su vez dio algunos ejemplos que, según dijo, por la acción del organismo que preside, se frenaron determinadas compras.

En tal sentido, indicó: “el Servicio Penitenciario estaba comprando por 2.700 millones de pesos las medias reses. Nos fijamos bien, controlamos y estimamos que se pagaba de más 700 millones de pesos. Obviamente, el gasto no se realizó porque no lo autorizamos. Esto tiene que ver con los sobreprecios… por ejemplo, se compraron automóviles al doble del valor que tienen. Nosotros verificamos y queremos que se cumpla la ley. No creemos en el estado bobo que le compra a cualquier precio a los amigos del poder”.

-¿Recurren a la Justicia cuando advierten esas supuestas irregularidades o difunden esa información sólo por los medios?

-Es que impedimos la compra cuando detectamos esas irregularidades, entonces frenamos el proceso antes que se cometa el delito. Ese es un tema de discusión entre nosotros.

-¿No se perjudica a los destinatarios que se frustre una compra de alimentos?

-No queremos que nos corran con eso de la necesidad… Es un problema para los destinatarios pero también existen otros mecanismos, como puede ser comprar cantidades menores y a precios de mercado.

-¿El juecismo está en la construcción de nuevas figuras en la provincia?

-La figura de Luis Juez es fuerte, la más importante, pero también existen otros referentes. Día a día avanzamos y sumamos nuevos dirigentes, tanto del interior como de Capital. No quiero dar nombres propios pero hay mucha gente que está trabajando aunque hay una figura preponderante como Juez.

“Está tranquilo, esperando declarar”, el abogado del cura de Schoenstatt detenido por abuso

-¿Usted es uno de esos referentes?

-Sí, claro.

-¿Tiene interés en anotarse para la carrera de candidatos a diputados nacionales?

- Falta mucho.

-Una candidatura no se resuelve de la noche a la mañana…

-Hablar de candidaturas suena exagerado. La gente no llega al 15 de mes y si bien las candidaturas deben ser analizados, hay que comprometerse con el día a día.

-¿Sabe que con estas denuncias que hace, genera y construye una imagen candidateable?

-Sí, es verdad eso.