Berensztein: “le cuesta reconocerlo, pero Macri era banca y ahora es punto”

El consultor político Sergio Berensztein analizó el panorama de cara a las elecciones legislativas y se refirió a la relación entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). En ese sentido, sostuvo que el destino del PRO “en principio va a depender mucho del éxito económico de la gestión del gobierno del presidente Milei, que es su principal aspecto en términos de legitimidad de ejercicio. Él tiene un contrato con la sociedad que se basa fundamentalmente en bajar la inflación”.



El analista sostuvo que “(Milei) tiene un liderazgo a lo Imperio Romano. Te hace acordar a la idea de que los romanos conquistan, cortan un par de cabezas y disciplinan de ese modo. Eso es algo que hay que tener en cuenta como primer eslabón. El segundo, tiene que ver con el enigma que implica la construcción en la provincia de Buenos Aires. Si hay efectivamente voluntad de acompañar la candidatura de Karina Milei o de José Luis Espert, veremos quién finalmente encabeza la pelea contra Cristina. Eso puede ser visto como un elemento crucial en esta negociación, para después arreglar en otros distritos”.

En ese sentido, precisó que “la Argentina es enormemente heterogénea, y cada provincia es un mundo aparte. Hay provincias donde ya hay acuerdos de cooperación, como Chubut, por ejemplo, donde hay un gobernador muy interesante como Nacho Torres, que con poco tiempo de gestión, ya está construyendo un perfil propio. Bueno, ahí hay un ministro que fue candidato a vicegobernador de La Libertad Avanza, con gente del PRO y el radicalismo, las típicas construcciones locales”.



Y añadió: “Si bien hay desdoblamiento en un número importante de provincias, de todas maneras va a haber presión para que haya alguna lógica que termine acomodando de abajo hacia arriba. Va a haber dirigentes restringidos, limitados por las preferencias de los votantes a los cuales apelan a la hora de construir coaliciones electorales”.

¿Cómo puede seguir la negociación entre el PRO y LLA? Para Beresztein mucho dependerá de lo que haga Macri. “El expresidente puede decir: ‘mirá, no manejo toda mi tropa’, lo cual es cierto, aunque le cueste reconocerlo, más allá de que el PRO se convirtió en el partido de la familia Macri. Y eso de alguna manera causaría daño, entre comillas, en el vínculo entre este triángulo duro de poder. Reconozcamos que se la hacen difícil a Macri, de la misma manera que él se la hizo difícil al radicalismo y a la Coalición Cívica en su momento. Y él no lo toma de forma graciosa, le cuesta reconocer que ya no es banca sino que se convirtió en punto”.