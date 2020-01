Betiana Blum: “Esta obra me deslumbra todas las funciones”

El pasado jueves la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) dio a conocer el listado con las obras más vistas durante la primera semana de la temporada. En la cima de la taquilla, no solo de Carlos Paz sino nacional, se encuentra Un estreno o un velorio, la propuesta creada por Flavio Mendoza que desembarca este verano en el Teatro Luxor.

Una de las protagonistas de la obra es Betiana Blum quien mantiene una relación muy especial con el público desde el escenario y cada noche cosecha ovaciones desde la tribuna. Contenta por su presente, la reconocida actriz dialogó con PERFIL CORDOBA y comentó que, si bien no está pendiente de la taquilla, la información le llega y vive con mucha alegría el hecho de ir en primer lugar: “La felicidad de esta noticia me la da el hecho de que se hizo una inversión enorme para esta obra. Además, veo como cada noche Flavio le agradece a la gente por el hecho de que lo sigan acompañando y creo que lo acompañan porque él hace que el público salga feliz de verlo”, comentó.

—¿Cómo define la obra?

—Es el tipo de espectáculo que antes miraba desde abajo y me fascinaba. Ahora estoy inmersa en algo tan bello que me exige un esfuerzo muy importante. Fue incursionar en otra forma de trabajo distinta a todo lo que estaba acostumbrada. Me ponen contenta los desafíos y con un grupo de gente tan bello era imposible no aceptarlo.

—¿El grupo entendió rápido la idea?

—Sí, aunque tuvimos muchos ensayos en Buenos Aires para encontrarnos como grupo. Flavio lleva todo a otro nivel, es brillante. Con Georgina (Barbarossa) siempre quise trabajar y ahora se me dio esta oportunidad. Daniel Aráoz es tan divertido y Scarpino, un ángel que está maravilloso. Además, tenemos un grupo de acróbatas y bailarines. Yo me deslumbro todas las funciones, es algo que no es común que pase en tu carrera.

—¿Debió prepararse de alguna manera especial para este trabajo?

—Tengo un ritmo de trabajo muy intenso. Estaba haciendo un espectáculo precioso llamado No a la guita, cuando me llegó esta propuesta, entonces ensamblé una cosa con otra. Arreglé unos días de descanso en Brasil, en un spa muy lindo y allí bajé tres kilos. Luego hice un poco de mar y de ahí directo a Carlos Paz. Mi preparación ha sido no parar. En Carlos Paz estamos muy cuidados con Charly quien es la persona que nos cuida físicamente. Es un privilegio esta obra por lo contenido que estamos. Además, le meto a la pileta todos los días y pienso empezar con las caminatas.

—¿En qué momento decidió dejar de comer carne?

—Alguna vez escuché una conversación sobre comida macrobiótica y ahí me pregunté si podía vivir sin poder comer carne y desde ese preciso momento comencé un romance con la macrobiótica. No tenía afinidad con la carne, ya desde chica me costaba comer carne, pero es un plato tradicional de nuestra mesa. Por eso cuando pude dejarlo, fui feliz.

—Además del cuerpo usted pregona el cuidado espirtitual.

—Siempre tuve mucha atención en mi alma, en el espíritu. Busqué personas que me orientaran en esa dirección y esta ha sido mi vida. Me siento bien. Nací así. No he tenido problemas de enfermedades en mi vida, siempre apuesto a una vida sana y creo que el espíritu es algo en lo que debemos poner más atención.

Agradecimiento: Hotel Howard Johnson Carlos Paz.

PARA VER

Un estreno o un velorio

◆ Teatro Luxor (Av. Libertad 211).

◆ Comedia con Flavio Mendoza, Georgina Barbarossa, Betiana Blum, Daniel Aráoz y Nicolás Scarpino.

◆ De martes a domingos a las 22.

◆ Entradas desde $ 700 en boletería y www.autoentrada.com