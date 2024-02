Boldt: qué hace la empresa que controla Bplay, varios casinos en Argentina y es la vedette de la Bolsa

Boldt tiene 90 años en el país. Antonio Tabanelli inició una empresa con un origen vinculado a la industria gráfica con la impresión de valores de alta seguridad, hoy cuentan con muchas ramificaciones, entre ellas: mercado inmobiliario, internet satelital, software para empresas y loterías provinciales, sistemas de control de tránsito, casinos físicos y juego online.

En la actualidad brindan a través de la empresa B-gaming el software para las principales loterías provinciales alcanzado el 58% del mercado y operan en el juego online bajo la licencia de Bplay en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, compitiendo con marcas internaciones y quedándose con el 15% del marketplace.

Su negocio no solo es virtual, controlan casinos en Rosario, Melincué y administran el ubicado en Tigre. Las fronteras del país no son un límite y ya tienen presencia en Uruguay, Paraguay y en Chile.

Juego online en Córdoba: hay 15 mil usuarios registrados y apuestan cerca de 36.6 millones de pesos por día

Buscando mostrar más transparencia en sus acciones, luego de años con mucha exposición mediática (principalmente por el caso de Ciccone Calcográfica entre otros temas polémicos), la familia Tabanelli optó por hacer público todos sus movimientos abriendo el 7% de la empresa.

En el último mes, el rendimiento en la Bolsa de Buenos Aires las acciones de Boldt acumulan una variación de más del 100%, pasando de $22 a $89,90.

“Fue un gran enero en general. Pero seguimos muy baratos en dólares, se están acomodando las compañías. Todas están atrasadas. Hay mucha oscilación con un recorrido alcista, pero no es algo exclusivo única de Bolt. Junto con Bplay, que es una marca instalada que tiene licencia en las principales provincias el mercado las interpreta con algo de expectativa, pero también es especulativo. Nos alegra que sea una opción atractiva", reconoce director de asuntos públicos de Boldt Guillermo Gabella.

¿Cuál es el balance de este primer mes en Córdoba?

Es un balance positivo. Es una actividad que tiene mucha difusión pese a todas las páginas clandestinas, es muy positivo. Todas las provincias grandes van por el mismo camino de la legalidad, es positivo para la compañía. Evaluar el rendimiento es prematuro, hay que instalar la marca y eso demandará por lo menos cuatro años. Bplay es la única empresa 100% Argentina. Bolt ya prestaba servicios en la provincia. Estamos contentos.

Las empresas tras las cuatro nuevas plataformas de juego online de Córdoba

Se estima que los cordobeses están apostando $36 millones diarios. ¿Eso es un piso?

Es muy difícil hacer una estimación. Lo que estamos viendo y lo podemos verificar, a medida que pasa el tiempo, la gente se va vinculando a las apuestas online y va creciendo ese monto mes a mes. Si hacemos las cosas bien irá creciendo, pero debemos combatir las páginas ilegales.

¿Quiénes son los que apuestan?

Hay jugadores tradicionales, como la quiniela o el turf. Los casinos tienen un público físico, pero suman a los jóvenes, como el póker hold’em. Un perfil de 18 a 25 años, es el más fuerte. Son personas mas vinculadas a lo tecnológico. Son mercados que no se canibalizan, sino que se potencian. Una persona de más de 50 años tiene más fluidez en el mundo físico. El apostador grande en la pandemia se volcó a las páginas de Internet, y los jóvenes que estaban en el mundo online quisieron ir a jugar un torneo en los casinos. Hay una dinámica muy grande.

¿Qué le genera ver tantos jóvenes jugando, le preocupa?

Yo no tengo ningún prejuicio ideológico con el juego. Me imagino que los cazadores nómades en la época de las cavernas salían a cazar uno le decía al otro: ‘el caza primero se queda con el diente’. Está en la naturaleza de lo humano. Lo importante está en el compromiso de los operadores para prevenir que sean juegos responsables y evitar el juego de menores. Es bueno que jueguen en plataformas, salas y lugares oficiales. Hay un mercado mucho más grande en lo clandestino que en lo oficial. Por supuesto que cuando lo menores juegan, eso nos preocupa mucho, pero no lo hacen con nosotros lo hacen en páginas clandestinas. Eso es desagradable.

¿A qué juegan los jóvenes?

Ingresan en apuestas deportivas. Cuando van madurando, algunos se animan a los juegos de casinos, principalmente el póker.

¿La casa siempre gana?

Bueno, no. En el ciclo se busca alguna rentabilidad. El negocio tiene una rentabilidad, pero hoy la presión tributaria es grande. Todo es bastante controlado, no tiene una rentabilidad fastuosa. Tenemos algunas discusiones con las provincias con aumento de impuestos. Nosotros estamos en el negocio del entretenimiento, en el caso de Boldt hemos inaugurado casinos y obras inmobiliarias. No queremos un pequeño apostador que juega fuerte, sino alguien que pase una tarde en nuestras instalaciones, que juegue y tenga tiempo de consumir una bebida.